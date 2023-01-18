Карты Visa и MasterCard уже перестают работать: что делать?

Карты Visa и MasterCard имеют срок действия, после которого они автоматически отключаются и блокируются. Но российские власти, чтобы не допустить повышенного спроса и дефицита карт, решили продлить срок их действия на неограниченное время.

Тем не менее, хоть их и продолжают принимать после окончания срока, в некоторых магазинах и заведениях оплатить ими покупки не получится, потому что на это не настроено оборудование. Что делать пользователям? Ждать, когда проблемы с оборудованием будут решены? Или переходить на другие платежные системы?

Эти вопросы мы задали Тимуру Аитову, заместителю председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты РФ.

- Корректная работа оборудования в торгово-сервисном предприятии – это функция банка. Владельцы предприятия должны решать этот вопрос с банком, который обслуживает данную торговую или сервисную точку. И банк наладит оборудование – никаких проблем не должно быть.

