Карты Visa и MasterCard уже перестают работать: что делать?

Карты Visa и MasterCard имеют срок действия, после которого они автоматически отключаются и блокируются. Но российские власти, чтобы не допустить повышенного спроса и дефицита карт, решили продлить срок их действия на неограниченное время.
Тем не менее, хоть их и продолжают принимать после окончания срока, в некоторых магазинах и заведениях оплатить ими покупки не получится, потому что на это не настроено оборудование. Что делать пользователям? Ждать, когда проблемы с оборудованием будут решены? Или переходить на другие платежные системы?
Эти вопросы мы задали Тимуру Аитову, заместителю председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты РФ.
- Корректная работа оборудования в торгово-сервисном предприятии – это функция банка. Владельцы предприятия должны решать этот вопрос с банком, который обслуживает данную торговую или сервисную точку. И банк наладит оборудование – никаких проблем не должно быть.
Банковские карты. Фото: Global Look Press
- Почему же тогда в парикмахерских, на ярмарках, в некоторых заведениях клиенты так и не могут расплатиться картой? В чем секрет?
- Я вам скажу, в чем секрет. Владельцы некоторых предприятий просто не любят принимать эти карты. Вместо того чтобы оформлять платеж официально и выдавать чек покупателю, они просят оплатить наличкой или переводом. А ведь переводы никак не фиксируются. По такому переводу невозможно отследить – то ли вы другу или родственнику деньги перевели, то ли парикмахеру заплатили за услугу. Это делается для того, чтобы уйти от налогов. Так что это все уловки хитроумных продавцов.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
- То есть происходит обман покупателей: им не выдают чек, по которому можно сдать товар обратно.
- Правильно. Если покупателю не выдан чек, он ничем не защищен – не сможет, например, сдать обратно товар, который оказался некачественным или не подошел. Недобросовестные торговцы не только обманывают государство, но и нарушают права покупателей. Специально обманывают покупателей, чтобы не проводить платежи по своей бухгалтерии. Мой совет – требовать возможности расплатиться картой: это право потребителя.