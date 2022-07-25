Банковские карты россиян будут блокировать: кому и за что грозят серьезные санкции

Россияне, которые пользуются банковскими картами, могут попасть под жесткие санкции контролирующих органов. Речь идет о сокрытии доходов и расходов, которые осуществляются при помощи счета.

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Эксперт Михаил Делягин объяснил, что если попытки обмануть будут вскрыты, то «пластик» заблокируют, а его держателю могут назначить штраф.

Избежать подозрений и наказаний граждане могут легко. Достаточно легального трудоустройства и отказа от «серых» зарплат, сообщает сайт Konkurent.