Пять платьев, сто рублей, брак и убытки продавцов: имеет ли право Wildberries брать плату за возврат товара

Долгое время платформа Wildberries практиковала бесплатный возврат. Потом эта опция стала платной для части товаров. Многие покупатели этим возмущены: почему они должны оплачивать возврат, если товар пришел некачественный или был поврежден при транспортировке? Тeleprogramma.pro побеседовала на эту тему с экспертами.

Анастасия Шестопалова, индивидуальный предприниматель:



- В сфере интернет-торговли я уже 7 лет, и последние три года активно работаю с различными маркет плейсами. В свое время с Wildberries я ушла именно из-за бесплатного отказа. Объясню механизм. Покупатель делает заказ на несколько позиций, чтобы примерить и выбрать понравившуюся.

В итоге продавец оплачивает транспортировку, а выручку получает в лучшем случае за одну позицию. Покрыть убытки может увеличение стоимости товара, но в этой сфере большая конкуренция и среди маркетплейсов, и внутри маркетплейсов, и в офлайне. Банальные 20-30 рублей играют роль, как бы это сейчас смешно ни звучало.

Из-за такого положения WB здорово проигрывал OZON и Яндекс-маркету, где покупатель сразу выкупает товар, а не по факту доставки. Для продавца это более выгодные условия.

А WB в свое время делал фишкой возможность выбрать и оплатить понравившийся товар при получении (тогда конкуренция была ниже, покупателей меньше, и количество отказов тоже было мизерным). Поэтому сейчас WB не пошли по пути Ozon и Яндекс-маркета. Они сохранили возможность выбрать, но сократили убытки продавцов на логистику благодаря возможности платного возврата.

Пять платьев

