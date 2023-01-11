Wildberries списывает деньги за возврат товара: кому жаловаться на нарушение прав

Покупатели, привыкшие приобретать товары на Wildberries, столкнулись с проблемой: теперь с них требуют плату за возврат товара. Плата небольшая – 100 рублей, и она касается не всех продавцов, а лишь части. Тем не менее – возникает вопрос: насколько это законно? На вопросы отвечает адвокат Анатолий Адамов.

- В последнее время очень много жалоб на то, что Wildberries ввел плату за отказ от некоторых товаров. Получив товар и увидев, что он ненадлежащего качества, бракованный, - заказчик должен заплатить за отказ от него. Пусть это небольшая сумма – 100 рублей – но все равно обидно и несправедливо!

- Да, согласен, и здесь расчет именно на то, что человек не захочет связываться, отстаивая свои права, из-за ста рублей, ведь услуги юриста обойдутся намного дороже. Хотя само правило незаконно – статьей восемнадцатой Закона о защите прав потребителей предусмотрено, что при обнаружении недостатков в товаре покупатель в любой момент имеет право потребовать замены или уменьшения стоимости, или вовсе отказаться от товара. А продавец должен возместить не только стоимость товара, но и все затраты, которые понес покупатель.

- Как с этим бороться?

- Нужно писать претензию на адрес Wildberries. А еще эффективнее - направить жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) – на действия данного маркет-плейса. Понятно, что продавец тратит деньги на логистику и так далее. Но, если в процессе транспортировки товар получил повреждения, - это предмет разбирательства между продавцом и маркет-плейсом, а потребитель к этому не имеет никакого отношения. Потребителю обязаны возместить затраты, и он не должен платить за право возврата товара ни сто рублей, ни какую-либо другую сумму.

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- Что может сделать антимонопольная служба, получив жалобу на маркет-плейс?

- Маркет-плейс будет привлечен к административной ответственности. Но вы же понимаете, что из-за ста рублей никто не будет судиться. Даже если учесть сумму морального вреда, которую могут включить в иск, - ну пусть это будет пять тысяч рублей. Это все равно вряд ли покроет расходы на юриста. И тем не менее, если товар пришел поврежденным, то удержание за возврат ста рублей с потребителя – незаконно.

