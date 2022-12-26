Заявление в суд и 5 миллионов штрафа: как наказать Wildberries и Ozon за продажу подделок

Журналистка Тeleprogramma.pro столкнулась с неприятной ситуацией: заказала на Ozon парфюмерную продукцию — и получила откровенную подделку. Ей не только не вернули деньги, но и отказались публиковать негативный отзыв.

В последнее время Wildberries и Ozon все чаще начинают напоминать рынки из 90-х: они уже открыто продают подделки. Как не стать жертвой обмана? Что делать, если это произошло? На эти вопросы ответил адвокат Анатолий Адамов.

— Расскажите, как можно наказать недобросовестных продавцов и владельцев торговых платформ? Какую они несут ответственность перед покупателями?

— В 2019 году были внесены изменения в Закон о защите прав потребителей, в которых четко говорится: владелец агрегатора обязан разместить на своей странице всю информацию о товаре — о цвете, размере, фирме, упаковке. Он несет ответственность перед потребителем за предоставление недостоверной или неполной информации о товаре.

Мало того — он несет ответственность по статье 15 Гражданского кодекса РФ за незаконное использование товарного знака. Если на сайте выставлена подделка под видом оригинала — маркетплейс и продавец обязаны возместить все убытки покупателю, плюс моральный вред.