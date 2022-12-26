Заявление в суд и 5 миллионов штрафа: как наказать Wildberries и Ozon за продажу подделок

Журналистка Тeleprogramma.pro столкнулась с неприятной ситуацией: заказала на Ozon парфюмерную продукцию — и получила откровенную подделку. Ей не только не вернули деньги, но и отказались публиковать негативный отзыв.
В последнее время Wildberries и Ozon все чаще начинают напоминать рынки из 90-х: они уже открыто продают подделки. Как не стать жертвой обмана? Что делать, если это произошло? На эти вопросы ответил адвокат Анатолий Адамов.
— Расскажите, как можно наказать недобросовестных продавцов и владельцев торговых платформ? Какую они несут ответственность перед покупателями?
— В 2019 году были внесены изменения в Закон о защите прав потребителей, в которых четко говорится: владелец агрегатора обязан разместить на своей странице всю информацию о товаре — о цвете, размере, фирме, упаковке. Он несет ответственность перед потребителем за предоставление недостоверной или неполной информации о товаре.
Мало того — он несет ответственность по статье 15 Гражданского кодекса РФ за незаконное использование товарного знака. Если на сайте выставлена подделка под видом оригинала — маркетплейс и продавец обязаны возместить все убытки покупателю, плюс моральный вред.
Фото: Global Look Press
— Как должен вести себя покупатель, если на странице указано, что это оригинальный товар, а на самом деле приходит подделка?
— В таком случае покупатель имеет право расторгнуть договор. Как правило, возврат можно оформить без проблем. И плюс к этому можно предъявить претензию маркетплейсу, но для этого необходимо зафиксировать сам факт.
— Как это сделать грамотно? Например, такой случай. Покупатель получает заказанную и оплаченную парфюмерную продукцию, и мало того, что аромат оказывается совершенно не соответствующим оригиналу, даже коробка, в которую упакован товар, сильно отличается от оригинальной. Что делать в этом случае?
— Лучше всего зафиксировать ситуацию нотариально. То есть надо прийти к нотариусу, проверить страницу, на которой указано, что товар оригинальный. На основании фактов получения товара и оплаты следует идти либо в суд и подавать иск о возмещении убытков, либо предъявить требование маркетплейсу и продавцу.
— Какие еще действия вы посоветуете предпринять?
— Еще можно сообщить правообладателю данного товарного знака о том, что некий маркетплейс продает неоригинальный товар под видом оригинального. И тогда продавцу и маркетплейсу грозит взыскание от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.
Фото: Global Look Press
Еще несколько советов. Тщательно сравните фото товара на странице маркетплейса с фотографией оригинального товара. Сверьте название товара и его описание — оно может отличаться на одну букву.
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Изучите отзывы покупателей — обратите внимание на отзывы, дополненные фото, они точно подлинные. Выбирайте товар, который маркетплейс продает от своего имени, то есть в графе «продавец», например, на Wildberries указано ООО «Вайлдберриз». Запросите у маркетплейса сертификат соответствия на товар — вам обязаны его предоставить. Наконец, проверьте подлинность того или иного товара по штрих-коду.