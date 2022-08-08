Wildberries и Ozon ждут неприятности: россиянам рассказали, что изменится

Популярные у россиян торговые онлайн-площадки Wildberries, Ozon и другие будут наказывать за продажу контрафактных товаров. Новое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, и оно вступит в силу с марта 2023 года, сообщает Konkurent.

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Массовые жалобы покупателей о том, что товар, приобретенный на маркетплейсах, оказался подделкой, не остались незамеченными. Поэтому ответственность за их продажу будут нести не только непосредственно сами продавцы, но и онлайн-площадки, на которых такие покупки были произведены. Речь идет о непередаче сведений в систему обязательной электронной маркировки и продажу контрафакта.