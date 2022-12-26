Что будет с рублем: все решится еще до Нового года

Что произойдет с курсом рубля до Нового года? Не будет ли резкого обвала — он ведь может стать катастрофой? На эти вопросы ответил Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик.

— Произошел скачок курса доллара и евро вверх — это рекордные цифры с весны. Этого следовало ожидать, или происходит что-то экстраординарное?

— Спрогнозировать это было очень сложно. Конечно, всегда находятся аналитики, которые потом говорят: я это предсказывал. Но обычно это простое совпадение. Классический анализ этого предвидеть не мог. Но задним числом можно найти факторы, которые это определили.

В середине лета и в начале осени курс рубля по отношению к доллару и евро был достаточно стабильным. Осенью начались кризисные явления и в американской, и в европейской экономике, которые определили падение курса их валют по отношению к рублю.

Но потом ситуация изменилась. Мы переоценили кризисные явления в США и в Европе. Им удалось справиться с кризисом — по крайней мере, на время. Америке это удалось лучше. Европе еще предстоит столкнуться с пиком кризиса — зима впереди.

С другой стороны, российская экономика в третьем квартале начала показывать серьезное снижение и торможение. На этом фоне и евро, и доллар начали восстанавливать свои позиции. Точнее будет сказать, что рубль стал снижаться по отношению к доллару и евро.

