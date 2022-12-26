Что будет с рублем: все решится еще до Нового года

Что произойдет с курсом рубля до Нового года? Не будет ли резкого обвала — он ведь может стать катастрофой? На эти вопросы ответил Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик.
— Произошел скачок курса доллара и евро вверх — это рекордные цифры с весны. Этого следовало ожидать, или происходит что-то экстраординарное?
— Спрогнозировать это было очень сложно. Конечно, всегда находятся аналитики, которые потом говорят: я это предсказывал. Но обычно это простое совпадение. Классический анализ этого предвидеть не мог. Но задним числом можно найти факторы, которые это определили.
В середине лета и в начале осени курс рубля по отношению к доллару и евро был достаточно стабильным. Осенью начались кризисные явления и в американской, и в европейской экономике, которые определили падение курса их валют по отношению к рублю.
Но потом ситуация изменилась. Мы переоценили кризисные явления в США и в Европе. Им удалось справиться с кризисом — по крайней мере, на время. Америке это удалось лучше. Европе еще предстоит столкнуться с пиком кризиса — зима впереди.
С другой стороны, российская экономика в третьем квартале начала показывать серьезное снижение и торможение. На этом фоне и евро, и доллар начали восстанавливать свои позиции. Точнее будет сказать, что рубль стал снижаться по отношению к доллару и евро.
Фото: Global Look Press
— То есть теперь все наоборот — доллар и евро укрепляются, а рубль ослабевает? Как долго это продлится?
— Говорить о крахе рубля и взлете доллара или евро не стоит. В течение нескольких дней, максимум — недель, может быть еще до новогодних праздников, мы увидим, как курс доллара и евро начнет идти вниз. После Нового года — совершенно точно.
— На какой отметке остановятся?
— Дойдут до той точки, с которой начинали свой скачок. Ну, может, на ступенечку повыше. Доллар будет где-то в районе 65 рублей, плюс-минус рубль. Для евро я бы определил предел около 67-68 рублей.
Но для евро есть еще одна оговорка. В Европе пока еще не разразился топливно-энергетический кризис. А он обязательно разразится. Скорее всего, мы его увидим уже к концу января. И тогда евро потеряет свои позиции, и мы сможем наблюдать его удешевление по отношению к рублю.
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Кстати, в России стоит искать причину ослабления рубля даже не столько в успехах доллара и евро, а в том, что рубль подешевел по отношению к юаню. Юань можно считать индикатором. Рубль упал по отношению к юаню — значит, проблему надо искать внутри российской экономики.