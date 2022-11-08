«Обратите внимание на юань»: эксперт предостерег россиян от хранения сбережений в наличных

Эксперт Александр Бахтин рассказал, что инфляция негативно сказывается на покупательной способность наличных денег. Хранить сбережения в денежных знаках, вне зависимости от вида валюты, не нужно. По словам эксперта, если все-таки нужно выбрать валюты для инвестиций, то лучше остановиться на юане и гонконгском долларе.

«Можно точно сказать, что сегодня не стоит делать - хранить сбережения в наличных деньгах, потому что инфляция будет быстро съедать их покупательную способность», - заявил Бахтин в беседе с РИАМО.

Эксперт рассказал, что валюта сама по себе не является лучшим вариантом для хранения сбережений. По словам Бахтина, отношение к хранению средств в американских долларах и евро в России серьезно изменилось из-за санкций и изменений в геополитике. Хранить сбережения в этих валютах сейчас слишком рискованно.