Пора избавиться от карт «Мир»: главные опасности для их владельцев

Неужели пластиковым банковским картам пришел конец? Пользователи не на шутку встревожены. Сергей Вакулин, специалист по кибербезопасности, рассказал, чего следует опасаться владельцам пластиковых карт и кому стоит выбирать цифровую карту.

— Недавно Сбербанк объявил, что система SberPay, когда можно было платить с телефона виртуальной картой, возрождается. С точки зрения безопасности у какой системы больше плюсов — у виртуальной типа SberPay или все-таки у пластиковой карточки, например, «Мир»?

— Опасность существует и в первом случае, и во втором. Давайте начнем с пластиковой карты. В большинстве супермаркетов установлены видеокамеры. Сотрудники магазина, имеющие к ним доступ.

Покупатели, стоящие в очереди, достают карты, держат их в руках, и они оказываются в поле зрения камеры наблюдения. То есть на записи можно разглядеть номер карты, три цифры на обратной стороне и срок ее действия. Камеры сейчас настолько четкие, что легко определить даже мелкие детали, не приближая картинку.

И в дальнейшем эти данные можно использовать для того, чтобы расплачиваться в тех интернет-магазинах, которые не требуют подтверждения кода. У Samsung Pay, Mir Pay и прочих систем тоже имеются уязвимости, и они могут быть обнаружены и использованы в корыстных целях…

