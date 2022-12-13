Пора избавиться от карт «Мир»: главные опасности для их владельцев

Неужели пластиковым банковским картам пришел конец? Пользователи не на шутку встревожены. Сергей Вакулин, специалист по кибербезопасности, рассказал, чего следует опасаться владельцам пластиковых карт и кому стоит выбирать цифровую карту.
— Недавно Сбербанк объявил, что система SberPay, когда можно было платить с телефона виртуальной картой, возрождается. С точки зрения безопасности у какой системы больше плюсов — у виртуальной типа SberPay или все-таки у пластиковой карточки, например, «Мир»?
— Опасность существует и в первом случае, и во втором. Давайте начнем с пластиковой карты. В большинстве супермаркетов установлены видеокамеры. Сотрудники магазина, имеющие к ним доступ.
Покупатели, стоящие в очереди, достают карты, держат их в руках, и они оказываются в поле зрения камеры наблюдения. То есть на записи можно разглядеть номер карты, три цифры на обратной стороне и срок ее действия. Камеры сейчас настолько четкие, что легко определить даже мелкие детали, не приближая картинку.
И в дальнейшем эти данные можно использовать для того, чтобы расплачиваться в тех интернет-магазинах, которые не требуют подтверждения кода. У Samsung Pay, Mir Pay и прочих систем тоже имеются уязвимости, и они могут быть обнаружены и использованы в корыстных целях…
Фото: Global Look Press
— А вы сами как предпочитаете расплачиваться в супермаркетах?
— Лично я не использую пластиковые карты, хотя они у меня есть. Можно зарегистрировать карту Samsung Pay, Mir Pay не только цифровую, но и обычную пластиковую. А пластик оставлять дома, расплачиваться с помощью приложения на телефоне.
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— Это идеальный способ? Или у него тоже есть недостатки?
— У этого способа тоже есть и плюсы, и минусы. Плюс в том, что вам не придется доставать из кошелька карту, достаточно иметь телефон. Минус, например, заключается в том, что телефон может разрядиться или выключиться. Сейчас в некоторых регионах страны начались морозы, и многие смартфоны отключаются от холода.
— Что вы посоветуете пользователям, какой способ оплаты все же безопаснее?
- По моему мнению, лучше использовать цифровую карту. Пластиковые карты постепенно уходят в прошлое.