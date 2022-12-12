Как управляющие компании обманывают жильцов: раскрыты пять схем

Многие жильцы многоквартирных домов привычно возмущаются каждый месяц, получая квитанции для оплаты услуг ЖКХ: почему так много? Но лишь единицы пытаются разобраться с этим.

А ведь нашей пассивностью пользуются мошенники из управляющих компаний! Тeleprogramma.pro расскажет о том, какие способы они используют, и как не стать жертвой обмана.

Завышение тепловых расходов

Адвокат Анатолий Адамов рассказал, как «мухлюют» УК с тепловыми счетчиками:

«Например, стоит общедомовой тепловой счетчик. Счетчик считает, а оплата за тепло выставляется по нормативу за каждый квадратный метр – по установленным нормативам. Получается намного больше. Если кто-то из жильцов это замечает и начинает отстаивать свои права, жилищная компания отвечает: мол, счетчик еще не введен в эксплуатацию. Могут даже сорвать пломбу и всем показать: счетчик еще не опломбирован!»

Суть в том, что сами УК платят ресурсоснабжающей организации в соответствии с показаниями счетчиков. А они намного ниже, чем «квадратно-тарифные» цифры. Разницу мошенники из УК присваивают себе. И разница эта порой огромна. По самым средним подсчетам, обычная девятиэтажка в пять подъездов может приносить «навар» на сто тысяч рублей!

Сдача в аренду нежилых помещений

