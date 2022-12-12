Как управляющие компании обманывают жильцов: раскрыты пять схем

Многие жильцы многоквартирных домов привычно возмущаются каждый месяц, получая квитанции для оплаты услуг ЖКХ: почему так много? Но лишь единицы пытаются разобраться с этим.
А ведь нашей пассивностью пользуются мошенники из управляющих компаний! Тeleprogramma.pro расскажет о том, какие способы они используют, и как не стать жертвой обмана.
Завышение тепловых расходов
Адвокат Анатолий Адамов рассказал, как «мухлюют» УК с тепловыми счетчиками:
«Например, стоит общедомовой тепловой счетчик. Счетчик считает, а оплата за тепло выставляется по нормативу за каждый квадратный метр – по установленным нормативам. Получается намного больше. Если кто-то из жильцов это замечает и начинает отстаивать свои права, жилищная компания отвечает: мол, счетчик еще не введен в эксплуатацию. Могут даже сорвать пломбу и всем показать: счетчик еще не опломбирован!»
Суть в том, что сами УК платят ресурсоснабжающей организации в соответствии с показаниями счетчиков. А они намного ниже, чем «квадратно-тарифные» цифры. Разницу мошенники из УК присваивают себе. И разница эта порой огромна. По самым средним подсчетам, обычная девятиэтажка в пять подъездов может приносить «навар» на сто тысяч рублей!
Сдача в аренду нежилых помещений
Фото: Global Look Press
УК может сдавать в аренду чердаки, подвалы, электрощитовые и другие нежилые помещения. Жители порой не задумываются о том, что все эти помещения – общедомовое имущество.
«Согласно Жилищному кодексу, владельцам квартир в многоквартирном доме принадлежат также и иные помещения. Управляющие компании сдают нежилые помещения в аренду, а деньги присваивают, хотя по закону обязаны тратить их на нужды дома, в том числе – на текущий ремонт», - объясняет Анатолий Адамов.
Прибыль от размещения рекламных щитов и баннеров
Фото: Global Look Press
Примерно такая же история – с рекламными площадями. Фирмы по договоренности с УК (а иначе нельзя, таков закон) размещают рекламные щиты и баннеры на стенах многоэтажных домов.
Прибыль же, полученная таким образом, присваивается управляющей компанией. И прибыль обычно – немалая. Хотя закон требует использовать эти деньги на нужды дома, на улучшение условий проживания в нем.
Жульничество на вывозе мусора
Фото: Global Look Press
Управленцы не брезгуют делать бизнес даже на таком «грязном» деле, как вывоз мусора. Рассказывает адвокат Анатолий Адамов:
«Нанимают рабочих-гастарбайтеров, они трамбуют мусор, чтобы в контейнер поместилось больше. Мусор вывозится по факту один раз в неделю, а деньги списываются за вывоз три раза в неделю».
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Фиктивные «осмотры дома» и «исправление недостатков»
Постановление правительства, которое регламентирует деятельность УК, гласит: основная обязанность компании – регулярный осмотр многоквартирного дома и устранение выявленных недостатков. Но в документе не указана периодичность таких осмотров.
«Управляющая компания может в любой момент внепланово осмотреть какие-то помещения дома, якобы обнаружить там какие-то недостатки и якобы их исправить, а потом – взять за это дополнительную плату», - раскрывает секреты недобросовестных УК А. Адамов.
Что делать?
Чтобы не переплачивать мошенникам, нужно просто внимательно отнестись к собственным расходам. Есть много возможностей пресечь жульничество УК – вплоть до отказа от услуг и смены компании.
«Все зависит от руководства. Управляющая компания – это ООО, а ООО создается изначально для получения прибыли. Но кто-то извлекает прибыль честным путем, а кто-то стремится «хапнуть» побольше, а потом хоть трава не расти», - подчеркнул Анатолий Адамов.
Если вы недовольны работой управляющей компании, если уверены в том, что вас постоянно обманывают и наживаются, - вы имеете полное право сменить управленца.