Какие продукты подешевеют к Новому году: перечислены самые доступные товары

Мы привыкли, что все вокруг только дорожает. Но ведь так происходит не всегда. Эксперты утверждают, что некоторые продукты питания снизятся в цене перед Новым годом. Тeleprogramma.pro узнала у Михаила Беляева, кандидата экономических наук, финансового аналитика, правда ли это и о каких продуктах идет речь.

- Михаил Кимович, «Руспродсоюз» заявил, что в декабре этого года новогодний салат оливье обойдется на 0,4% дешевле, чем год назад. Неужели действительно мы дождались хоть какого-то снижения цен на продукты? Или все это – лишь хитрый трюк?

- Дешевеют товары и без того недорогие - бюджетные. Если оливье подешевел на 0,4%, то формально это – снижение цены, но на самом деле такой салат обойдется вам в ту же сумму, что и год назад.

- Как это понимать?

- Дело в том, что уходящий год был очень специфическим, учитывая все события. Цены стали быстро повышаться еще летом, причем все мыслимые пределы продавцы давно прошли. Пользуясь ситуацией, продавцы завысили цены до такого уровня, что они уже уперлись в свой потолок. Соответственно, они потеряли возможности сбыта.

