Какие продукты подешевеют к Новому году: перечислены самые доступные товары

Мы привыкли, что все вокруг только дорожает. Но ведь так происходит не всегда. Эксперты утверждают, что некоторые продукты питания снизятся в цене перед Новым годом. Тeleprogramma.pro узнала у Михаила Беляева, кандидата экономических наук, финансового аналитика, правда ли это и о каких продуктах идет речь.
- Михаил Кимович, «Руспродсоюз» заявил, что в декабре этого года новогодний салат оливье обойдется на 0,4% дешевле, чем год назад. Неужели действительно мы дождались хоть какого-то снижения цен на продукты? Или все это – лишь хитрый трюк?
- Дешевеют товары и без того недорогие - бюджетные. Если оливье подешевел на 0,4%, то формально это – снижение цены, но на самом деле такой салат обойдется вам в ту же сумму, что и год назад.
- Как это понимать?
- Дело в том, что уходящий год был очень специфическим, учитывая все события. Цены стали быстро повышаться еще летом, причем все мыслимые пределы продавцы давно прошли. Пользуясь ситуацией, продавцы завысили цены до такого уровня, что они уже уперлись в свой потолок. Соответственно, они потеряли возможности сбыта.
Фото: Global Look Press
- Но ведь овощи в самом деле стали дешевле…
- Почему дешевеют овощи? Потому что не за горами – новый урожай, значит, остатки старого надо где-то хранить, а сроки хранения истекают. К тому же правильное хранение тоже требует издержек, особенно на такую нежную продукцию, как, например, огурцы или некоторые фрукты.
Поскольку цены на них были завышены еще летом, то сейчас, для того чтобы как-то обеспечить сбыт этих товаров, цены на них сбрасывают. Продавцам важно показать, что никакого экстраординарного повышения цен с их стороны не наблюдается. Это защита «чести мундира», и верить объективности этих цифр трудно.
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- Значит, овощи и другие бюджетные продукты все-таки немного подешевели. А что вы скажете о деликатесах, которые все спешат купить к Новому году?
- На деликатесную продукцию следует ожидать повышения цен. Возможно, оно будет не таким резким и не таким заметным, как в предыдущие годы. Но, учитывая, что «запас прочности» был выбран еще летом и в начале осени, подорожание будет, но не особенно резкое.
Вывод Тeleprogramma.pro: не стоит рассчитывать на заметное снижение цен, но и резкого подорожания тоже опасаться не нужно.