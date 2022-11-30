Что надо купить прямо сейчас к Новому году: эти продукты в декабре подорожают

Приближается Новый год, и россияне, привыкшие отмечать праздники с размахом, уже начинают закупать необходимые продукты для новогоднего стола. Эксперты предупреждают: с 1 декабря стоит ожидать повышения цен на некоторые продовольственные продукты. Самый резкий скачок цен может наблюдаться на рыбу и рыбные деликатесы, икру, копчености, овощи и фрукты, а также, конечно, на шампанское, игристые вина и коньяк.

Рыкалина Ольга Владимировна, доцент кафедры маркетинга Российского Экономического Университета им. Г. Плеханова:

- Инфляция у нас существует, она официально признана. Из года в год происходит примерно одно и то же: определенный набор продуктов слегка подпрыгивает в цене в связи с приближением праздников. Но ничего глобального из области «бежать в магазин за гречкой и туалетной бумагой» - я не вижу.

- Сезонное подорожание?

- Я бы не назвала это сезонным подорожанием. Скорее, это праздничный пик. Нет ничего общего, например, с мартовским изменением цен. Тогда ситуация была, можно сказать, истеричная. Сейчас – другая история. Еще раз повторю: инфляция есть, она достаточно высокая, нам с этим придется жить.

Сейчас происходит то, что всегда у нас происходит перед Новым годом: подъем цен на некоторые продукты. Потом, как обычно, какие-то цены вернутся к прежним, какие-то останутся.

