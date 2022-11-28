Каким будет курс доллара в 2023 году

Ожидание Нового года обычно несет не только радость, но и тревогу. Тем более, если речь идет о нашем турбулентном времени. В начале лета Европейский Союз ввел нефтяное эмбарго, в основном затронувшее ввоз нефти из России морским путем. И по самым пессимистичным прогнозам, объем поставок «черного золота» из нашей страны в ЕС может сократиться до 90 процентов.

А как в меняющихся условиях будет вести себя иностранная валюта? Каким станет курс доллара в начале следующего года? Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев дал оптимистичный прогноз на январь 2023 года. Он считает, что существенных изменений курса валют не предвидится при условии, если не произойдет каких-то глобальных событий, существенно влияющих на повестку дня.

«Если все будет развиваться так же, как сейчас, то и курс доллара будет примерно такой же, что и в нынешнее время. Это все достаточно просто. Потому что если принять во внимание основной постулат, что любая валюта представляет национальную экономику – ее состояние, ее динамику, то в течении двух-трех месяцев ничего радикального не произойдет. Ни в экономике России, ни в экономике США, - объясняет Михаил Беляев.

Экономика Америка сейчас имеет признаки кризиса, но тем не менее, кризиса там нет. Как и признаков того, что он будет расширяться и углубляться».