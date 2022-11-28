Каким будет курс доллара в 2023 году

Ожидание Нового года обычно несет не только радость, но и тревогу. Тем более, если речь идет о нашем турбулентном времени. В начале лета Европейский Союз ввел нефтяное эмбарго, в основном затронувшее ввоз нефти из России морским путем. И по самым пессимистичным прогнозам, объем поставок «черного золота» из нашей страны в ЕС может сократиться до 90 процентов.
А как в меняющихся условиях будет вести себя иностранная валюта? Каким станет курс доллара в начале следующего года? Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев дал оптимистичный прогноз на январь 2023 года. Он считает, что существенных изменений курса валют не предвидится при условии, если не произойдет каких-то глобальных событий, существенно влияющих на повестку дня.
«Если все будет развиваться так же, как сейчас, то и курс доллара будет примерно такой же, что и в нынешнее время. Это все достаточно просто. Потому что если принять во внимание основной постулат, что любая валюта представляет национальную экономику – ее состояние, ее динамику, то в течении двух-трех месяцев ничего радикального не произойдет. Ни в экономике России, ни в экономике США, - объясняет Михаил Беляев.
Экономика Америка сейчас имеет признаки кризиса, но тем не менее, кризиса там нет. Как и признаков того, что он будет расширяться и углубляться».
Каким будет курс доллара в следующем году? Фото: Global Look Press
По словам Михаила Кимовича, у российской экономики тоже есть проблемы, но они не носят острого характера. Адаптационный период наша страна переживает довольно успешно. И существуют явные свидетельства того, что отечественная экономика медленно, но верно движется вперед.
«А это значит, что базовые условия по отношению друг к другу неизменны. Так же, как и неизменны основные курсовые соотношения в районе 60-61 рубля за доллар, - подчеркивает эксперт. - Но под влиянием информационно-конъюнктурных изменений возможны колебания в ту или в другую сторону, но в районе одного рубля вокруг этих цифр».
А вот что касается экономики Европы, то пока трудно сказать, как она переживет зимний период. Сейчас она только входит в него. По словам Михаила Беляева, сейчас европейская экономика находится в очень сложном положении, но пока она еще способна преодолевать трудности. Однако по мере развития зимнего сезона и когда потребуются расходы на энергосырьевые ресурсы, могут возникнуть проблемы.
Но, по мнению спикера, пока политика Европы свидетельствует о том, что она не готова решать их в конструктивном ключе. И такое положение может затянуться и войти в более глубокую и серьезную фазу.
Если говорить о прогнозах Михаила Беляева по поводу европейской валюты, то речь идет о 58-60 рублях за евро. Но это при условии, что ситуация в Европе ухудшится, но не под влиянием каких-то экстраординарных условий, а потому что ЕС так и не сможет найти конструктивные решения для своих топливно-энергетических проблем.
«А Европа их не найдет, поскольку у нее нет альтернативы замене российских энергопоставок. Европейские страны пытается решить эту проблему, но пока как-то очень нерешительно, - отметил Михаил Беляев. - Мы видим медленный подход с их стороны. К тому же эту ситуацию пытается торпедировать Польша. Но считать, что евро радикально упадет по отношению к рублю тоже трудно. А уж о росте евро по отношению к нашей валюте никто не говорит».
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Михаил Беляев на канале ОТР
В своих прогнозах финансовый аналитик упомянул и китайский юань. По его словам, это регулируемая правительством валюта, которая останется по отношению к рублю на том же уровне, что и сейчас. Между Китаем и Россией стабильные экономические отношения. И пока нет предпосылок к тому, что они будут выведены из равновесия.
«Изменения курса юаня, конечно, будут, но они незначительны для обычного восприятия массами людей, для обывательского и даже научного интереса. А вот для промышленников и тех, кто осуществляет расчеты, важна каждая десятая в колебаниях, потому что это касается расчетов и конкретных сумм», - резюмировал Михаил Беляев.
Так что пока можем вздохнуть спокойно!