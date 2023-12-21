Зачем женщины в СССР носили косынки: 3 главных секрета культового головного убора

Посмотрите любой фильм, снятый в нашей стране в 50-70-х годах: практически все девушки и женщины появляются в кадре с покрытой головой. Всевозможные платочки и косынки – от шерстяных и пуховых до шелковых и капроновых – были тогда в гардеробе каждой советской женщины.
Их носили низко повязанными, закрывающими лоб, или сдвинутыми назад, завязывали под подбородком или на затылке, выбирали серенькие неброские расцветки – или покупали разноцветные «веселенькие» косыночки. Это зависело от возраста, характера, настроения, а еще – от образа жизни.
Красные косынки – в тренде
Фото: кадр из фильма «Девушка без адреса»
Красные косынки появились в стране сразу после революции 1917 года. Они стали не просто удобным головным убором, пришедшим на смену претенциозным шляпкам, но и символом новой жизни, свидетельством революционного настроения. Женщина в красной косынке особенно гордо шла по улице, высоко держа голову, – она чувствовала себя частью новой страны, принадлежность к победившему классу рабочих и крестьян.
Незаменимые косынки – для работы и отдыха
Фото: кадр из фильма «Белое солнце пустыни»
Позднее, в годы Великой Отечественной войны и тяжелое послевоенное время, когда на плечи женщин обрушилась необходимость восстанавливать страну, было, конечно, не до красоты и не до моды.
Фото: кадр из фильма «Цыган»
Косынки и платки носили ради удобства и опрятности: такой головной убор, помогающий спрятать волосы от пыли и грязи и выглядеть аккуратно, был доступным, его легко можно было постирать и высушить, сменив на другую косынку. А в редкие часы отдыха девушки надевали «выходное» платье и повязывали на голову уже другие косыночки – тонкие, невесомые, белые или с цветным узором, чувствуя себя при этом нарядными и красивыми.
Фото: кадр из фильма «Стряпуха»
Такую шелковую или газовую косынку можно было носить не только на голове, но и на шее, в качестве украшения. Выкраивали любимый аксессуар из любых лоскутков – из старых платьев, случайно попавших в руки обрезков материи, ставших ненужными занавесок…
«Бабетта»
Фото: кадр из фильма «Бабетта идет на войну»
Постепенно народ начинал жить лучше, и женщины, как во все времена и во всех странах, не переставали заботиться о том, чтобы выглядеть красивыми и нарядными. А еще – не отставать от мировой моды. В 1959 году вышел фильм «Бабетта идет на войну», в котором снялась неподражаемая Брижит Бардо. Советские зрительницы были потрясены элегантной высокой прической актрисы. В парикмахерских теперь просили уложить волосы «как у Брижит», но чаще такую прическу называли просто «бабеттой».
Косынка спасала высокую прическу
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Но как работать, например, на стройке с такой прической? А ведь в парикмахерскую девушки частенько забегали перед работой – чтобы вечером, сняв спецовку и надев красивое платье, отправиться гулять в парк или на танцы. Чтобы высокий начес «дожил» до вечера, его щедро заливали лаком – или смачивали водой с сахаром. А поверх «бабетты» бережно наматывали неизменную косынку.
Головной убор позволял сохранить красоту надолго. Кавалеры, разумеется, приходили в восхищение, увидев своих подружек, будто сошедших с экрана. Тогда же в моду у советских девушек вошли всевозможные заколки – они помогали надежно закрепить сооружение из волос, чтобы не развалилось раньше времени.
Ободки и шиньоны
Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Еще позднее, в 70-х, в обиходе появились ободки для волос. Мода изменилась – вместо высоких «бабетт» теперь носили длинные прямые волосы. Или стрижки – но простые и лаконичные. Чтобы сохранить аккуратность и придать образу изысканность, использовали ободки.
Помимо прочего, этот аксессуар помогал спрятать границу между собственными волосами и накладными шиньонами – они тогда пользовались огромной популярностью. Вспомните героиню Светланы Светличной из «Бриллиантовой руки» - роскошную Анну Сергеевну в белоснежном костюме и с широким белым ободком на волосах. Именно так выглядела в ту пору безупречно модная и элегантная девушка.
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Сегодня косынки и платки снова в моде. Конечно, выглядят они иначе, чем у наших бабушек. Но тем и хороша современная мода – даже самые устаревшие вещи, слегка видоизмененные, смотрятся органично и способны внести в образ необходимые штрихи.