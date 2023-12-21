Зачем женщины в СССР носили косынки: 3 главных секрета культового головного убора

Еще позднее, в 70-х, в обиходе появились ободки для волос. Мода изменилась – вместо высоких «бабетт» теперь носили длинные прямые волосы. Или стрижки – но простые и лаконичные. Чтобы сохранить аккуратность и придать образу изысканность, использовали ободки.

Помимо прочего, этот аксессуар помогал спрятать границу между собственными волосами и накладными шиньонами – они тогда пользовались огромной популярностью. Вспомните героиню Светланы Светличной из «Бриллиантовой руки» - роскошную Анну Сергеевну в белоснежном костюме и с широким белым ободком на волосах. Именно так выглядела в ту пору безупречно модная и элегантная девушка.

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Сегодня косынки и платки снова в моде. Конечно, выглядят они иначе, чем у наших бабушек. Но тем и хороша современная мода – даже самые устаревшие вещи, слегка видоизмененные, смотрятся органично и способны внести в образ необходимые штрихи.