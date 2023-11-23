Какие джинсы носить зимой 2024, чтобы быть модной: пять идеальных вариантов

В гардеробе всех людей можно найти джинсы. Они стали универсальным вариантом. Примечательно, что существует множество фасонов. Порой в магазине можно растеряться. Но приходит момент, когда любимые джинсы изнашиваются и точно нужно найти им замену.
Также зимой уже дискомфортно носить рваные брюки из денима. Для Teleprogramma.pro стилист Надя Иванова дала советы модницам и называла пять идеальных вариантов джинсов для зимы 2024.
«Назову топ-5 силуэтов джинс, которые будут в моде в этом сезоне. Первый, который хочется выделить, это силуэта straight fit. Благодаря бренду Celine они снова вошли в моде. Посадка может быть как средняя, так и высокая, – отметила эксперт.
Такие джинсы полуприлегают к ногам, поэтому не будут подчеркивать недостатки. Базовые джинсы силуэта straight fit отлично скрывают жирочек на животе и животики. Это отличная посадка для многих типов фигур. Часто их носит телеведущая Ксения Бородина.
Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной
«Второй вариант, который я бы выделила, – джинсы клеш. Они могут быть расклешенными от колена или от бедра. Их можно застилизовать в стиле 70-х или в стиле боха. Также в тренде всеми нами любимый стиль нулевых — джинсы клеш с низкой посадкой. К слову, низкая посадка сейчас снова возвращается в моде», – поделилась Иванова.
И такие джинсы уже есть в гардеробе многих звезд от Алсу до Стеши Маликовой, Виктории Лопыревой, Клавы Коки и певицы Валерии. Они становятся изюминкой образа и придают элегантности.
Валерия. Фото: соцсети певицы Валерии
«На третье место я бы поставила джинсы карго. Они пришли к нам этой весно и также плавно перешли в осенне-зимний период. Чем больше карманов, тем лучше. Посадка может быть как средняя, так и заниженная», – пояснила стилист.
Такой фасон многие считают молодежным. Мия Бойка, Клава Кока и другие молодые исполнительницы обзавелись таким фасоном брюк. Но и певица Ани Лорак спокойно щеголяет в них, хоть ей и 45 лет.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ани Лорак. Фото: соцсети Ани Лорак
«На четвертом месте — джинсы-трубы, широкие от бедра со средней или высокой посадкой», – сказала Иванова.
Такие джинсы давно завоевали любовь модниц. Однако они броские, поэтому только смелые девушки выбирают такой фасон. Наталья Подольская, Виктория Лопырева, а также Кристина Орбакайте появлялись на публике в таких джинсах. Их можн счетать с жакетом самой разной обувью, но каблук или платформа станут лучшим дополнением.
Кристина Орбакайте и Алла Пугачева в театре. Фото: соцсети Евгения Писарева
«На пятом месте — джинсы бойфренды. Они свободные, мешковатые с низкой посадкой. Такие носили в нулевых. Сейчас нулевые как стиль снова в моде. И силуэт этих джинс вернулся к нам», – рассказала стилист.
Такой фасон хорошо скрывает недостатки фигуры. Он способен замаскировать широкие бедра и уравновесить вверх и них фигуры. Такие джинсы часто носит Алла Пугачева. К слову, в 74 года артистка не боится экспериментировать с имиджем. Она носила наряды, которые создавал Валентин Юдашкин. Также певица дружит с современным модельером Игорем Гуляевым, у которого в бутике закупается еще и Лолита Милявская.
Многие стилист подчеркивают, что границы возраста в моде стерлись. И теперь даже в элегантном возрасте можно носить короткие наряды или облегающие джинсы, если это позволяет фигура.
Алла Пугачева, Валентин Юдашкин с женой и мамой. Фото: соцсети Марины Юдашкиной
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro