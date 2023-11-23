Какие джинсы носить зимой 2024, чтобы быть модной: пять идеальных вариантов

В гардеробе всех людей можно найти джинсы. Они стали универсальным вариантом. Примечательно, что существует множество фасонов. Порой в магазине можно растеряться. Но приходит момент, когда любимые джинсы изнашиваются и точно нужно найти им замену.

Также зимой уже дискомфортно носить рваные брюки из денима. Для Teleprogramma.pro стилист Надя Иванова дала советы модницам и называла пять идеальных вариантов джинсов для зимы 2024.