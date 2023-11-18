Стилист назвала топ-5 самых стильных свитеров зимы 2024 года: с чем носить, чтобы быть в тренде

С наступлением холодов все стараются утепляться. И зимой хочется не только комфорта, но и уюта, поэтому свитер становится одной из самых популярных вещей в гардеробе. И обычно в морозные и хмурые вечера кофе, забавные носки с принтом и теплый свитер поднимают настроение.

И дизайнеры создают множество фасонов кофты с высоким воротом. Можно выбрать вариант на любой вкус и цвет. А для Teleprogramma.pro стилист и имиджмейкер Диана Плиско рассказал о пяти главных трендах.