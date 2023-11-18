Стилист назвала топ-5 самых стильных свитеров зимы 2024 года: с чем носить, чтобы быть в тренде

С наступлением холодов все стараются утепляться. И зимой хочется не только комфорта, но и уюта, поэтому свитер становится одной из самых популярных вещей в гардеробе. И обычно в морозные и хмурые вечера кофе, забавные носки с принтом и теплый свитер поднимают настроение.
И дизайнеры создают множество фасонов кофты с высоким воротом. Можно выбрать вариант на любой вкус и цвет. А для Teleprogramma.pro стилист и имиджмейкер Диана Плиско рассказал о пяти главных трендах.
«Первый, который хочется выделить, – свитер оверсайз силуэта с косами. Особенно классно он будет смотреться в белом варианте, а также в светло-сером меланж. Такие свитера если он удлиненный прекрасно смотрится, если его надеть с леггинсами, а также можо поднадеть гетры и носочки. Добавит угги, шубу в пол. Тогда получится мягкий и уютный образ», – поделилась эксперт.
К слову, именно такой классический свитер любят романтические натуры. Такой свитер носила певица Алсу на съемках клипа «Зимний сон». С того времени удлиненный фасон стал особенно популярен.
Алсу. Фото: соцсети звезды
«На второй позиции — укороченные свитера. Они могут быть с горлом, а также с V-образным. Они еще могут быть в ярких цветах, так как электрик, зеленый, фуксия, розовый. Такие свитера очень здорово смотрятся с джинсами, брюками с высокой посадкой. Такой свитер еще шикарно будет смотреться с трикотажной или твидовой юбкой мини, а еще с шелковой юбкой макси в пол», – пояснила Плиско.
Одна из главных модниц Кети Топурия обзавелась свитере в актуальном цвете Барби. И такая деталь, как рваная поверх, тоже в тренде в этом сезоне.
Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
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«А на третьей позиции — жаккардовый свитер в скандинавском стиле. Особенно в таком стиле любят использовать свитера в преддверии Нового года. Такой свитер можно носить с любым низом. Это могут простые джинсы, леггинсы, брюки. В образе получится главный акцент на свитер, так как у него шикарный мотив в виде какого-то рисунка», – отметила стилист.
Жаккардовый свитер. Фото: freepik.com
Особенно важно правильно подобрать цвет. В этом сезоне не стоит боятся экспериментов. Так броский свитер может стать акцентом в образе.
«Также хотелось бы выделить свитер в ярком красно цвете. Сейчас вообще этот цвет очень актуальный и модный. Но алый джемпер будет шикарно смотреться и с джинсами, и с брюками. Особенно с брюками палаццо бежевого цвета. Можно добавить пальто и шапку-бини. Получится яркий и интересный образ», – дала совет эксперт.
К слову, такие свитера любит носить Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская зачастую выбирает наряды сочных оттенков. Чаще всего зеленые, красные и синие. В 2021 года она даже повторила лук принцессы Дианы, надев джемпер с белым воротником с узором в виде овечек. А среди отечественных звезд кажется нет ни одного человека, который бы не любит свитера. Так Наталья Водянова любит свой алый свитер, который носит с шелковой юбкой.
Наталья Водянова. Фото: соцсети звезды
«И на пятом месте — свитера поло. Они с воротником, планкой и пуговками. Они могут быть как укороченные, так и удлиненные, слим силуэта или оверсайз. Такие свитера будут шикарно смотреться в офисе. Надеть с ним можно любую юбку длиной миди, А-силуэта или карандаш. С брюками тоже такая вещь шикарно смотрится», – отметила Плиско.
Самое главное, что нужно помнить при выборе свитера, что он должен нравится хозяйке. Оверсайз скрывает недостатки фигуры, а также подойдут любой девушке.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro