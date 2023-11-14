Те девушки, которые обожают выглядеть женственно, тоже могут выбрать угги этой зимой. К плиссированной юбке с удлиненными кардиганом и свитером подойдут тедди-угги. Их можно носить с плотными колготками, чтобы не мерзнуть. А если украсить прическу лентой, взять красную сумку, то получится трендовый аутфит.

«Также угги можно носить и с платьями. Например, это может быть платье мини в деревенском стиле. Подойдет платье с принтом «мильфлер». На самом деле, угги можно носить с абсолютно любой вещью в гардеробе. Главное — вкусно замиксовать с точки зрения стиля каких-то элементов и цветовых решений», – сказала Плиско.

Лучшим вариантом в слякоть станут угги на высокой платформе. Они не только не промокнут, но и прибавят роста. Эта обувь уже украла любовь многих блогеров-стилистов. Напомним, что чем плотнее и «тяжелее» верхняя одежда, тем боле массивной и утепленной должна быть обувь. С пуховиками угги точно будут смотреться стильно и современно. Подойдут как длинные пуховики, так и короткие, которые на пике моды в этом сезоне.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.