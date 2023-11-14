Многие девушки стараются в любую погоду выглядеть безупречно. Однако когда начинает холодать, приходится зачастую отказываться от красоты в пользу комфорта. Зимой уже редко можно увидеть кого-то на каблуках. И если сапоги не всегда сочетаются со всеми нарядами, угги подходят и под спортивный стиль, и под кэжуал луки. Но долгое время от них модницы отказывались.
Было принято считать, что это бесформенная и грубая обувь. Стилисты в свою очередь теперь призывают снова обратить внимание на угги, так как появились новые актуальные фасоны. К тому же, это самая удобная зимняя обувь.
Для сайта Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Диана Плиско рассказала, что в тренде и базовые угги, и укороченные модели, а также угги-сабо (без пятки). Она подсказала, с чем носить эту обувь, чтобы выглядеть стильно этой зимой.
«Угги — это супертренд этого сезона и не только этого. У них произошло возрождение. В линейке представлено очень много классных стильных моделей. С чем я их рекомендую носить? Первое — с трикотажными вязанными костюмами. Это могут быть костюмы-двойки или тройки с кардиганами, а также с брюками и юбками», – отметила эксперт.
Фото: соцсети
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С мягким трикотажем лучше всего смотрятся классические угги коричневого цвета. В тон им можно подобрать верхнюю одежду.
«Второе — с джинсами. Это максимально простой лук. Джинсы лучше выбрать широкие, подойдут трубы, добавив оверсайз силуэта джемпер. Сверху вторым слоем можно добавить верхнюю одежду в виде дубленке. Еще можно надеть шапку или кепку и взять большую сумку "хоба"», — дала совет Плиско.
Фото: соцсети
Пушистые укороченные сапоги придают любому луку игривости. Они создают уют. Их можно носить с носками, брюками. А вот тапочки-угги без проблем комбинируются с леггинсами, высоким носками и пальто.
«Третье — с легинсами. Их можно надеть с носками, добавить оверсайз футболку, а вторым слоем рубашку. Подойдет принт клетка. А также рубашка может быть флисовая, теплая и уютная. Сюда можно добавить укороченный пуховик, шапку-бини, шарф длинный. Получится суперстильный стритовый образ», – пояснила эксперт.
Фото: соцсети
Те девушки, которые обожают выглядеть женственно, тоже могут выбрать угги этой зимой. К плиссированной юбке с удлиненными кардиганом и свитером подойдут тедди-угги. Их можно носить с плотными колготками, чтобы не мерзнуть. А если украсить прическу лентой, взять красную сумку, то получится трендовый аутфит.
«Также угги можно носить и с платьями. Например, это может быть платье мини в деревенском стиле. Подойдет платье с принтом «мильфлер». На самом деле, угги можно носить с абсолютно любой вещью в гардеробе. Главное — вкусно замиксовать с точки зрения стиля каких-то элементов и цветовых решений», – сказала Плиско.
Лучшим вариантом в слякоть станут угги на высокой платформе. Они не только не промокнут, но и прибавят роста. Эта обувь уже украла любовь многих блогеров-стилистов. Напомним, что чем плотнее и «тяжелее» верхняя одежда, тем боле массивной и утепленной должна быть обувь. С пуховиками угги точно будут смотреться стильно и современно. Подойдут как длинные пуховики, так и короткие, которые на пике моды в этом сезоне.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro