Самые модные пуховики на зиму 2023/24 — названы главные тренды, которые точно выделят из толпы

С наступлением холодов становится все сложнее одеваться модно. Зачастую на первое место в приоритетах выходит комфорт. Когда особенно морозно, хочется не мерзнуть. И самыми универсальными зимой из верхней одежды становятся пуховики. На какие стильные модели обратить внимание в сезоне 2023/24 рассказала дизайнер и основатель бренда Tempeless Елена Панова.
Так как в моду вернулось много из эпохи девяностых и нулевых, то в тренде объемные пуховики. Однако в актуальных моделях создается эффект безразмерного оверсайза. Самое главное, что благодаря своему материалу и крою, такой пуховик не полнит.
Для тех, кто не проводит много времени на улице, передвигается на автомобиле, лучшим выбором станет ультракороткая пуховая куртка. Она обычно не доходит до середины талии, поэтому нужно следить, чтобы верх и низ лука сочетались друг с другом. С таким пуховиком получатся образы в стиле спорт, милитари, байкерском. Не стоит боятся сделать многослойные тотал-луки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Еще популярны в этом сезоне пуховики необычного дизайна разной длины. Это могут быть варианты сложных геометрических конструкций с объемными рукавами, контрастными или в тон поясами и высокими воротниками. Такой вариант любую девушку выделит из толпы.
Также на пике популярности: пуховики, которые напоминают мужские крылатки пушкинской эпохи, разные пуховик-кокон, длинные пуховики-одеяла и пуховики-пальто.
В этом сезоне актуально быть яркими: поэтому особенно хороши куртки ярко-розового, алого или глубокого зеленого цветов. Также можно смело брать фиолетовые и бордовые пуховики. Стилисты отмечают, что также в тренде оттенки «тихой роскоши». Если же по душе классика, то стоит присмотреться белому, черному или серому цветам, пишет marieclaire.ru.