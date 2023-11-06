Самые модные пуховики на зиму 2023/24 — названы главные тренды, которые точно выделят из толпы

Так как в моду вернулось много из эпохи девяностых и нулевых, то в тренде объемные пуховики. Однако в актуальных моделях создается эффект безразмерного оверсайза. Самое главное, что благодаря своему материалу и крою, такой пуховик не полнит.

Для тех, кто не проводит много времени на улице, передвигается на автомобиле, лучшим выбором станет ультракороткая пуховая куртка. Она обычно не доходит до середины талии, поэтому нужно следить, чтобы верх и низ лука сочетались друг с другом. С таким пуховиком получатся образы в стиле спорт, милитари, байкерском. Не стоит боятся сделать многослойные тотал-луки.

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