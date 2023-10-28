Вот как выглядит самая модная сумка осени-зимы 2023/24 — мечта многих женщин наконец сбылась

Стилисты внимательно изучили аксессуары, которые в 2023 году были представлены на подиумах модными брендами. К счастью многих женщин, на пике моды оказалась крайне удобная сумка.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Не так давно весь мир был увлечен миниатюрными сумками. Крошечные аксессуары Jacquemus били все рекорды продаж, несмотря на их ограниченную практичность. В их модели помещалась разве что губная помада.

В сезоне осень-зима 2023/24 вы наконец можете забыть о микро-аксессуарах. Законодатели мод отложили небольшие сумочки в долгий ящик и обратили внимание на более вместительные модели.

Дизайнеры все как один представили сумки, способные вместить все необходимые женщинам в течение дня вещи, начиная от больших бутылок воды и заканчивая ковриками для йоги.