Вот как выглядит самая модная сумка осени-зимы 2023/24 — мечта многих женщин наконец сбылась

Показ мод Givenchy 2024. Фото: Global Look Press

Едва ли не каждая женщина будет счастлива увидеть в тренде этот аксессуар.

Стилисты внимательно изучили аксессуары, которые в 2023 году были представлены на подиумах модными брендами. К счастью многих женщин, на пике моды оказалась крайне удобная сумка. 

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Не так давно весь мир был увлечен миниатюрными сумками. Крошечные аксессуары Jacquemus били все рекорды продаж, несмотря на их ограниченную практичность. В их модели помещалась разве что губная помада. 

В сезоне осень-зима 2023/24 вы наконец можете забыть о микро-аксессуарах. Законодатели мод отложили небольшие сумочки в долгий ящик и обратили внимание на более вместительные модели.
Дизайнеры все как один представили сумки, способные вместить все необходимые женщинам в течение дня вещи, начиная от больших бутылок воды и заканчивая ковриками для йоги.

Показ Bottega Veneta 2024. Фото: Global Look Press

Miu Miu, Bottega Veneta и Hermès, а также Loewe и Givenchy показали на подиумах огромные сумки-корзины или большие плетеные тоуты, в которые точно поместятся все женские «штучки». 

Так что в новом сезоне большие и удобные сумки становятся выгодной инвестицией, потому что останутся с нами как минимум до лета, пишет The Symbol

Ранее мастер ногтевого сервиса Ксения Вахменина показала самые трендовые сочетания цветов для маникюра телесных тонов. 

Читайте также