Вот как выглядит самая модная сумка осени-зимы 2023/24 — мечта многих женщин наконец сбылась

Стилисты внимательно изучили аксессуары, которые в 2023 году были представлены на подиумах модными брендами. К счастью многих женщин, на пике моды оказалась крайне удобная сумка.
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Не так давно весь мир был увлечен миниатюрными сумками. Крошечные аксессуары Jacquemus били все рекорды продаж, несмотря на их ограниченную практичность. В их модели помещалась разве что губная помада.
В сезоне осень-зима 2023/24 вы наконец можете забыть о микро-аксессуарах. Законодатели мод отложили небольшие сумочки в долгий ящик и обратили внимание на более вместительные модели.
Дизайнеры все как один представили сумки, способные вместить все необходимые женщинам в течение дня вещи, начиная от больших бутылок воды и заканчивая ковриками для йоги.
Показ Bottega Veneta 2024. Фото: Global Look Press
Miu Miu, Bottega Veneta и Hermès, а также Loewe и Givenchy показали на подиумах огромные сумки-корзины или большие плетеные тоуты, в которые точно поместятся все женские «штучки».
Так что в новом сезоне большие и удобные сумки становятся выгодной инвестицией, потому что останутся с нами как минимум до лета, пишет The Symbol.
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