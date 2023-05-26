Александр Васильев назвал самый удачный фасон юбки для пышных дам 50+

Историк моды Александр Васильев неоднократно говорил о том, что красиво одеть можно абсолютно любую женщину. Параметры фигуры не так уж важны. Главное, чтобы дама была здоровой и активной. А объем талии и всего остального можно скорректировать правильно подобранной одеждой.

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Например, пышным дамам за 50 лет Васильев рекомендует присмотреться к узким юбкам с баской. Объемная оборка отлично маскирует все лишнее, а облегающая модель юбки визуально делает бедра стройнее.