Александр Васильев назвал самый удачный фасон юбки для пышных дам 50+

Александр Васильев. Фото: соцсети

Эта модель скроет все лишнее и подчеркнет то, что нужно.

Историк моды Александр Васильев неоднократно говорил о том, что красиво одеть можно абсолютно любую женщину. Параметры фигуры не так уж важны. Главное, чтобы дама была здоровой и активной. А объем талии и всего остального можно скорректировать правильно подобранной одеждой.

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Например, пышным дамам за 50 лет Васильев рекомендует присмотреться к узким юбкам с баской. Объемная оборка отлично маскирует все лишнее, а облегающая модель юбки визуально делает бедра стройнее. 

Женщина в юбке с баской. Фото: freepik.com/gpointstudio

Поэтому обязательно попробуйте примерить такое сочетание во время очередного похода по магазинам. Вы будете приятно удивлены тем, как можно преобразить фигуру за минуту.

Источник: thevoicemag.ru

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