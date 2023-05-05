Названа самая модная омолаживающая стрижка на весну для женщин 40+

Зачастую только одна стрижка может стать решающей деталью имиджа. Парикмахеры назвали самую модную омолаживающую прическу на весну для женщин возраста 40+. Такая укладка не только освежит образ, но и поможет сбросить 10, а то и 15 лет. И это стрижка пикси.

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В трендах короткие прически. Стилисты по всему миру признали, что такие стрижки не просто остромодные, но еще и практичные. Ультракороткие прически – это новая женственность.

Вновь напомнил о себе стиль 60-х. Эта эпоха ознаменовалась стильными стрижками. Парикмахеры советуют выбирать следующие прически: стрижку шапочкой, боб, гаврош, флип и пикси. Ретро приветствуется, особенно в сочетании с современной одеждой.