Стилист назвала три самые трендовые вещи сезона 2023, которые должны быть у каждой в гардеробе

Кети Топурия. Фото: соцсети звезды

Диана Плиско рассказала, какие вещи точно стоит купить на весну и лето модницам.

В России многие девушки постоянно пополняют гардероб. Однако порой достаточно купить пару нарядов, чтобы быть в тренде. Для сайта Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Диана Плиско рассказала, какие три вещи точно стоит купить в этом сезоне. В них вы точно будете самой стильной. 

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«Выделю топ-три самые модные вещи сезона. Первое – бомбер. Он может трикотажный, а также из нейлона на подкладе или в стилисте олдскул.  Второе  в списке – юбка длиной макси из денима. Она может быть прямого кроя с разрезом спереди или А-силуэта. 

Третьим в списке идет корсет. Имеются в виду как настоящие корсеты, утягивающие фигуру, так и  имитация – топы под корсеты», – высказалась эксперт. 

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет. 

Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro

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