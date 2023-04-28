Стилист назвала три самые трендовые вещи сезона 2023, которые должны быть у каждой в гардеробе

В России многие девушки постоянно пополняют гардероб. Однако порой достаточно купить пару нарядов, чтобы быть в тренде. Для сайта Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Диана Плиско рассказала, какие три вещи точно стоит купить в этом сезоне. В них вы точно будете самой стильной.
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«Выделю топ-три самые модные вещи сезона. Первое – бомбер. Он может трикотажный, а также из нейлона на подкладе или в стилисте олдскул. Второе в списке – юбка длиной макси из денима. Она может быть прямого кроя с разрезом спереди или А-силуэта.
Третьим в списке идет корсет. Имеются в виду как настоящие корсеты, утягивающие фигуру, так и имитация – топы под корсеты», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro