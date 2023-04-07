«Убираем из гардероба!»: стилист назвала три вещи, которые ни в коем случае не должны носить женщины 40+

«Первое в списке вещей, от которых нужно избавиться дамам 40 плюс – это джинсы скинни со средней посадкой посадкой, потому что в основном у женщин после 40 лет есть жировые отложения, животик, а такие джинсы будут максимально подчеркивать эти недостатки.

Также различные слимм футболки с принтами в виде бабочек, цветочков, страз и подобное. Это уже просто не уместно в гардеробе женщины после 40 лет. Это уже статус, поэтому одежда должна быть более комфортная, дорогая, как по виду, так и по принтам. Поэтому эти детские принты мы убираем из гардероба!

И третье в списке – короткие платья силуэт Fit-and-Flare, напоминающие молодежную историю, более подростковую. В таких платьях женщина 40+ будет выглядеть несуразно, словно она забрала его у дочери. Такое платье отрезное по линии талии, а юбка расклешенная. Если еще и в длине мини, то это точно не уместно.

К слову, такие платья любит носить Яна Рудковская. Однако такие платья выглядят на дамах в зрелом возрасте несуразно, словно молодится», – поделилась эксперт.