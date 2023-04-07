«Убираем из гардероба!»: стилист назвала три вещи, которые ни в коем случае не должны носить женщины 40+

Женщины всегда стараются выглядеть идеально. Со временем появляется свой вкус и определенные предпочтения. В гардеробе порой даже мало свободного места, так как наряды копятся из года в год. Однако стилист-имиджмейкер Диана Плиско в беседе с сайтом Teleprogramma.pro рассказала, что есть три вещи, от которых срочно нужно избавиться женщинам возраста 40+.
«Первое в списке вещей, от которых нужно избавиться дамам 40 плюс – это джинсы скинни со средней посадкой посадкой, потому что в основном у женщин после 40 лет есть жировые отложения, животик, а такие джинсы будут максимально подчеркивать эти недостатки.
Также различные слимм футболки с принтами в виде бабочек, цветочков, страз и подобное. Это уже просто не уместно в гардеробе женщины после 40 лет. Это уже статус, поэтому одежда должна быть более комфортная, дорогая, как по виду, так и по принтам. Поэтому эти детские принты мы убираем из гардероба!
И третье в списке – короткие платья силуэт Fit-and-Flare, напоминающие молодежную историю, более подростковую. В таких платьях женщина 40+ будет выглядеть несуразно, словно она забрала его у дочери. Такое платье отрезное по линии талии, а юбка расклешенная. Если еще и в длине мини, то это точно не уместно.
К слову, такие платья любит носить Яна Рудковская. Однако такие платья выглядят на дамах в зрелом возрасте несуразно, словно молодится», – поделилась эксперт.
Яна Рудковская. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro