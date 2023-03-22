У каждой это есть в гардеробе: Лисовец назвал три вещи, которые срочно нужно выбросить, так как они устарели

Владислав Лисовец

Владислав Лисовец. Фото: Global Look Press

Российский стилист рассказал, от чего в гардеробе пора избавиться.

Каждую весну многие устраивают генеральную уборку и расхламление. Однако расстаться с любимыми вещами бывает сложно.

Владислав Лисовец в беседе сайтом Teleprogramma.pro рассказал, от каких вещей необходимо отказаться этой весной, так как они вышли из моды. Он выделил три вещи, которые уже не украсят вас.

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«Это узкие джинсы — от них стоит избавиться. Также стоит оставить кроссовки только для прогулок и занятий спортом. Возвращается женственность, мода на каблуки. И юбка длины до колена — это уже прошлый век», — заявил Лисовец. 

Справка Teleprogramma.pro

Влад Лисовец — российский стилист. Он получил образование по специальности «парикмахер широкого профиля», работал в телецентре «Останкино», был стилистом многим звезд. Теперь Влад основатель школы стиля LISOschool, а также владелец салонов красоты «Парикмахерская контора». Опыт работы в сфере красоты — более 30 лет.

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