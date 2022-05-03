Ким Кардашьян надела культовое платье Мэрилин Монро для Met Gala всего на несколько минут

Ким Кардашьян снова произвела фурор на ежегодном модном балу Met Gala в Нью-Йорке. Как и планировалось ранее, она предстала на красной ковровой дорожке в платье, которое Мэрилин Монро носила почти 60 лет назад

В этом блестящем наряде легендарная актриса в 1962 году пела песню Happy Birthday для президента Джона Кеннеди на его 45-летие. Для той эпохи полупрозрачное платье, украшенное более чем шестью тысячами кристаллов, произвело настоящий фурор.

«Сегодня все носят прозрачные платья, но тогда это было не так, — рассказала Кардашьян в интервью журналу Vogue. — В каком-то смысле это оригинальное «голое» платье. Вот почему оно было таким шокирующим».

Но Ким и в нынешние дни смогла обескуражить публику этим нарядом. Особенно в условиях того, что является обладательницей весьма объемных форм, воспетых в мемах и анекдотах. По словам телезвезды, она хотела сделать, нечто «очень американское», а что может лучше отразить культуру США, чем образ Мэрилин Монро?

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Но во всей этой затее был любопытный казус. Кардашьян появилась в культовом платье всего на несколько минут. В начале красной ковровой дорожки у 41-летней звезды была специальная раздевалка, где она облачилась в обозначенный наряд. Ким вышла к публике, профилировала несколько метров, поднялась по лестнице и наверху сразу же переоделась в точную копию этого платья. Журналисты пишут, что, учитывая хрупкость и историческую ценность дизайнерской вещи, светская львица не собиралась рисковать раритетом.

«Я очень уважительно отношусь к этому платью и тому, что оно значит для американской истории. Я бы никогда не захотела сидеть в нем или есть в нем, или рисковать каким-либо повреждением, — заявила Ким. — Все должно было пройти точно по таймингу, и мне пришлось практиковаться в подъеме по лестнице».

Шутки про то, какие именно повреждения фигуристая модель могла принести культовому платью, наверняка, уже заполонили соцсети. Хорошо, что нигде ничего не порвалось.

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