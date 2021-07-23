Акцент на щиколотки: Савельева в комбинезоне с зауженными брюками и мюлях предстала в парке

Саша Савельева раньше выступала в группе «Фабрика звезд». Девушка всегда выделялась благодаря эффектной внешности. теперь она уже строит сольную карьеру. После рождения сына Леона певица решила больше времени посвящать семье. Муж Кирилл Сафонов во всем поддерживает возлюбленную. Недавно он помог ей снять клип. По словам артистки, именно во время работы она порой может ссорится с супругом.

Однако Саша также знает, чем порадовать избранника. Она любит наряжаться в женственные платья, когда выходит в ним в свет. Пара также часто ездит на корт или гуляет на природе. А 23 июля певица отправилась гулять в Парк имени Горького. Она устроила фотосессию на набережной. Не исключено, что Сафонов выступил в роли фотографа. Савельева предстала в комбинезоне из денима с зауженными брюками и мюлях на шпильке.

Благодаря поясу артистка подчеркнула свою талию. Наряд с акцентом на тонкие щиколотки она решила дополнить, распустив волосы.

«Сегодня очень красивые облака. И энергичный ветер», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие отметили, что ее фигуре можно позавидовать. «Откуда такой комбез», «Вы прям принарядились к облакам и маникюр», «Шикарная женщина, шикарная фигурка», «Вы очень красивая девушка! Но… комбинезон, как из 90-х!» — прокомментировали пост подписчики.

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