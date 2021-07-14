«Подобрано со вкусом»: Нетребко в ультрамодном платье макси сделала акцент на тонких щиколотках

Оперная дива в ярком летнем наряде провела время с друзьями. Ее образ оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Анна Нетребко весной несколько раз приезжала в Россию. Она выступала в Большом театре, виделась с друзьями и посещала музеи, а также светские рауты. Каждый раз артистка облачалась в стильные наряды. Несмотря на нестандартную фигуру, певица умеет выглядеть элегантно и маскировать свои изъяны. Недавно она возобновила гастроли по Европе. Уже несколько дней звезда находится в Италии.

Когда у 49-летней Анны есть свободное время, она предпочитает гулять и посещать новые места. Артистка уже повидала Акрополь и увидела руины Помпеи. А теперь она добралась до Неаполя, где прогуливалась по старинным улочкам с мужем Юсифом Эйвазовым и друзьями.

На этот раз Нетребко отметилась в платье макси на тонких бретельках с причудливым принтом. Бело-синее платье скрыло ее фигуру, но при этом подчеркнуло самую тонкую часть тела — щиколотки. Шляпка с плетеным козырьком и крупные серьги дополнили ее образ. Поклонники и друзья восхитились летним аутфитом звезды. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Легкий, летний, повседневный образ. Нет ничего неординарного, но все гармонично, со вкусом и с учетом модных трендов. Этим летом в моде сарафаны с тонкими бретелями, завязками. Длина макси также на пике. Плюс, такая длина вытягивает силуэт и стройнит. Принт платья-сарафана также комплиментарный. Его плавно-диагональные линии создают иллюзию движения, что добавляет динамики и стройнит. Гармоничное холодное цветовое сочетание синий + белое + серебро обуви. Холодные оттенки подходят брюнеткам. Так что, несмотря на то, что образ кажется простым, в нем нет ничего случайного. Все подобрано со вкусом и знанием дела», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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