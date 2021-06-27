Брюки, футболка, сумка: Рудковская показала аутфит Dior за полмиллиона рублей

Брендовые вещи Яны Рудковской занимают особое место в ее жизни. О том, что она большая поклонница Dior, знают все ее фанаты. На этот раз блондинка решила показать новый образ в вещах своего любимого модного дома. Снимками поделилась в своем Instagram.

Из прошлой коллекции у блондинки были лишь солнцезащитные очки. В эти дни такую же модель можно купить за 33 тысячи рублей. Все остальное – новинки. Трикотажная черная футболка с контрастным принтом обойдется модницам в 80 тысяч рублей, а леопардовые брюки палаццо будут стоить дороже — 125 тысяч. Образ Яна дополнила сумкой из кожи ягненка с рисунком Cannage. Эта новинка в линейке аксессуаров Dior стоит 350 тысяч рублей. Итоговая сумма всех вещей получается довольно внушительная — 588 тысяч.

Напомним, на днях Яна Рудковская и Евгений Плющенко отметили маленький праздник своего младшего сына Арсения. Малышу исполнилось девять месяцев. А несколькими днями ранее его крестили. Крестным отцом мальчика стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе.

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