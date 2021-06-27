«Все равно, что пишут»: Рудковская ответила британским журналистам об «издевательствах» над сыном

По словам продюсера, она не обращает внимания за западные СМИ.

Продюсер Яна Рудковская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что не обращает внимания на заголовки западных СМИ, касающиеся ее семьи.

«Мне все равно, что они пишут. Пишите и говорите. Мне все равно абсолютно».

Яна Рудковская

Как отметила продюсер, она верит, что ее старший сын Александр добьется успехов в спорте. Мальчик профессионально занимается фигурным катанием.

«Если ты мама спортсмена, тем более если он в профессиональном спорте, то надо понимать, что здесь невозможно, как бы знаете, просто переживать. Это болельщики переживают и болеют. Тренеры и родители – они поддерживают», — сказала она.

Напомним, что три года назад британские СМИ разразились скандальными заголовками. В частности, она писали, что якобы «российская миллионерша избивает сына ремнем и запирает в шкафу, чтобы он стал лучшим фигуристом в мире».

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