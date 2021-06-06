На пике моды: Виктория Бекхэм показала легкое платье для лета

В новой весенне-летней коллекции дизайнер Виктория Бекхэм предлагает модницам обратить свой взор с сторону бежевых оттенков. По ее мнению, именно эти цвета будут очень популярны этим летом. В своем Instagram она представила светло-бежевое платье с оборками максимальной длины.

«Плавность и легкость», — именно так характеризует Виктория эту модель платья.

На официальном сайте Бекхэм стоимость платья составляет 1550 фунтов стерлингов (почти 160 тысяч рублей).

Напомним, что свою карьеру в области дизайна одежды Виктория начинала с коллекций свадебных платьев. Сейчас в ее коллекциях ее бренда VVB можно найти любые варианты нарядов – от офисных до спортивных.

Смотрите также: