Ультрапопулярный винтажный деним: Виктория Бекхэм представила джинсы с элегантным подолом

Виктория Бекхэм сделала головокружительную карьеру в составе музыкальной группы Spice Girls в далекие 90-е. позже она решила сменить микрофон на карандаш и занялась разработкой эскизов одежды. Сначала это были коллекции свадебных платьев, дальше – больше. Сейчас британка – мега-популярный дизайнер, которая каждый сезон предлагает коллекции одежды на любой вкус.

Этим летом Виктория предлагает взглянуть на новый фасон джинс. Для пошива она использовала винтажный деним цвета индиго. В популярный фасон – клеш добавила изюминку. Это элегантный подол с яркой строчкой из ниток и разрезы сзади.

На официальном ресурсе Бекхэм такие джинсы стоят 390 фунтов стерлингов (40500 рублей). Сочетать их дизайнер предлагает в белым топом и жакетом.

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