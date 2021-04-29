«Вот такая вечеринка»: Алена Краснова в сексапильном платье позировала с Никитой Пресняковым

Никита Пресняков вырос в звездной семье. Долгое время он жил и учился в Нью-Йорке, но свадьбу сыграл на своей родине. Уже больше трех лет музыкант счастлив в браке с Аленой Красновой. Раньше она была его соседкой по даче. Влюбленные во всем друг друга поддерживают. Внук Аллы Пугачевой любит выступать со своей рок-группой, а его жена работает моделью. Но иногда они вместе выходят в свет.

Недавно сын Кристины Орбакайте отправился на костюмированную вечеринку. Вместе с супругой он продумал свой образ. В итоге парень появился на публике в костюме с золотым отливом, черной рубашке и шляпе. Он даже накрасил лицо, выделив глаза. А вот его спутница выглядела очень элегантно в платье в пол с золотым корсетом. Остроносые туфли на шпильке и украшения для головы со стразами дополнили ее вечерний лук.

«Вот такая вечеринка», — написал Никита.

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