Так талия уже: невестка Орбакайте облачилась в вязаный топ и брюки клеш припыленного цвета

Как известно, Кристина Орбакайте растит дочку Клавдию с мужем Михаилом Земцовым. А ее сыновья уже давно живут самостоятельно, Недавно Дени Байсаров навестил Аллу Пугачеву, как и Никита Пресняков со своей женой Аленой Красновой. 29-летний внук Примадонны уже почти 4 года счастлив в браке с блондинкой, которая была его соседкой по даче. Молодые люди живут в столичной квартире и иногда ездят отдыхать на бывшую дачу Аллы Борисовны возле Истры.

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Возлюбленная Никиты работает моделью, а также обучилась на фотографа в прошлом году. Девушка не скрывает, что часто делает покупки. Порой она освобождает гардероб, устраивая распродажу своей одежды. Невестка Орбакайте следит за модой, поэтому всегда одевается по последним трендам. Недавно она показала элегантный многослойный наряд с юбкой. А также отметилась на прогулке в косухе и с сумкой Prada.

А 22 апреля Алена отправилась на фотосессию. Ее подруга выбрала необычную локацию — дом с панорамными окнами. Девушка облачилась в вязаный топ молочного цвета, который завязала на узел, а также брюки клеш припыленного голубого цвета. Наряд подчеркнул ее загорелую кожу и сделал талию визуально еще уже.

К слову, такие брюки относятся к самым трендовым этой весной. Ранее Эвелина Хромченко рассказала, что именно широкие брюки находятся на пике популярности. Поклонники были восхищены женой Никиты. Многие отметили, что она выглядит не только очень нежно, но и женственно.

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