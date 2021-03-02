«Работает над прессом»: Лорак в джинсах скинни и блузке с пышными рукавами подчеркнула красоту фигуры

Ани Лорак не скрывает, что ей нравится быть в центре внимания. При этом певица много работает над собой, чтобы выглядеть безупречно и восхищать публику. В 42 года она обладает стройной фигурой. Артистка любит носить комбинезоны и мини-платья, чтобы быть женственной. При этом в обычной жизни зачастую она предпочитает более комфортные, но при этом стильные луки.

Недавно Лорак презентовала новый клип на песню «Наполовину». Она отметилась в ролике в ярких образах от тонкого платья в пол до парика с миниатюрной челкой. Потом артистка решила пообщаться с поклонниками и поделиться впечатлениями, а также объявить, что ее шоу будет показано в кинотеатрах.

На новых кадрах Лорак предстала в джинсах с высокой посадкой. Она также надела белоснежную блузку оверсайз с пышными рукавами и декольте. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Поклонники восхитились красотой звезды. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит эксперт по стилю Элла Маковей.

«Певица выбрала непринужденный аутфит в стиле casual. „Вареные“ джинсы с заниженной посадкой — современная реплика 90-х. Этот же тренд поддерживает и крупная цепь-браслет на запястье. Белая блузка оригинального кроя с рукавами-буфами и круглой кокеткой освежает образ и делает его интересным. В моде кроп-топы и укороченные блузы-распашонки свободного кроя. Очевидно, что певица работает над своим прессом и воспользовалась трендовым фасоном, чтобы его продемонстрировать», — заявила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшее образование.

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