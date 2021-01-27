«Вызывает нежные чувства»: Пелагея на отдыхе облачилась с дочкой в одинаковые платья

Пелагея не скрывает, что теперь у нее новая жизнь. После развода с Иваном Телегиным артистка стала еще больше путешествовать. Несмотря на пандемию, в минувшем году она регулярно снималась в разных проектах и появлялась в качестве члена жюри на играх КВН. При этом свободное время артистка с радостью посвящает дочке Таисии. После новогодних каникул она уехала с наследницей в Дубай, а потом прилетела на Мальдивы.

Теперь певица отдыхает на солнечном острове. С собой она взяла чемодан одежды. В последнее время певица-народница стала выглядеть более женственно. Она предпочитает подчеркивать достоинства фигуры. Но на этот раз артистка оделась в одном стиле с дочкой: они примерили платья алого цвета с принтом. Образы в кукольном стиле смотрелись гармонично на маме с наследницей. Также Пелагея успела примерить платье-бюстье в пол, а вот Таисию она нарядила в лимонный струящийся наряд.

Для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит Пелагеи имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Вижу, что девушка заинтересована в создании единого лука с дочкой. Она старается подчеркнуть либо принт, либо цвет, либо сочетание, чтобы их совместный способ подачи образа выглядел гармоничным. Это вызывает нежные, теплые чувства. Один образ мы видим в спокойных тонах , но с активным принтом. Тропический принт актуален на море, а белый цвет всегда освежает, особенно блондинок. Красный цвет дает яркости образу.

А второй лук сам по себе в сочетании с окружающей зеленью эффектен по яркости. Дочка предстала в желтом цвете, который был популярен в прошлом сезоне. Не каждая модница рискнет надеть наряд желтого цвета, но если она знает, какой оттенок желтого ей подходит по колориту внешности, то смело его использует. Пелагея нарядила в этот цвет свою дочурку. Сама же она в ярких, но в то же время припыленных оттенках болотного, бежевого и менее активного желтого цвета. Выглядят они гармонично и по-тропически ярко. Именно в жаре, во влаге нужно наряжаться во всевозможные яркие оттенки. Девушки это знают и показывают нам», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

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