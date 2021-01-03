Сама элегантность: Савельева в платье со шлейфом прогулялась в центре Москвы

Саша Савельева уже 10 лет счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Выпускница «Фабрики звезд» никогда не была обделена мужским вниманием, но сердце девушки смог завоевать лишь знаменитый актер. Даже разница в возрасте в десять лет не мешает им находить общий язык. Год назад артистка подарила избраннику сына Леона. От первого брака у артиста также есть взрослая дочка Анастасия.

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Саша после родов быстро вернулась в форму. Теперь она реже выступает нас цене. Однако в декабре певица посещала разные мероприятия, участвовала в новогодних съемках и вечеринках. Она каждый раз появлялась на публике в новых образах. Однако один из самых красивых нарядов артистка припасла для Нового года. Савельева поделилась кадрами, на которых предстала в черном платье в пол со шлейфом и открытой спиной. Наряд был усыпан пайетками. Он подчеркнул стройную фигуру певицы.

Примечательно, что жена Сафонова позировала на мосту в центре столицы с видом на Красную площадь.

«Дорогие мои! Простого человеческого счастья желаю вам в Новом Году, потому-что все остальное, как показал этот год — приходящее и уходящее. Ведь если есть внутреннее счастье — ты можешь находиться где угодно, с кем угодно и тебе будет хорошо!» — написала звезда.

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