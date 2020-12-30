«Пусть коронавирус уйдет»: что Савельева, Лель и другие звезды попросили у Деда Мороза

«Новый год к нам мчится, скоро все случится», — поется в известной песне группы «Дискотека авария». В этом году наступления любимого праздника ждут с особым трепетом, надеясь, что он, наконец, прогонит коронавирус. И большинство людей попросило бы у Деда Мороза именно такой подарок.

А чего ждут от самого знаменитого волшебника наши звезды и их дети? И верят ли они вообще в новогодние чудеса? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к отечественным селебритис.

Юлия Костюшкина: «Хочется быть свободной в своем выборе»

В прошлом году певец Стас Костюшкин и его жена, ведущая Юлия Костюшкина и их дети попали в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге. И волшебник в красном одеянии произвел неизгладимое впечатление на их младшего сына Мирона.

«Это был потрясающий эффект. А Дедушка Мороз как будто появился из сказки, — поясняет Юлия.

По ее словам, в выборе подарков для Мирона Дед Мороз иногда испытывает небольшие сложности. Дело в том, что мальчик празднует свой день рождения 10 декабря – за двадцать дней до наступления Нового года. А вот уже на сам праздник начинается головоломка – что же дарить ребенку? Ведь подавляющее большинство подарков он успевает получить на свой день рождения.

А вот старший сын творческой пары Богдан не особо увлекался письмами Деду Морозу. И, скорее, относился к этому скептически.

«Однажды Богдан сказал: «С Дедом Морозом мне все понятно. А вы-то что мне подарите? Помню, как испытала капитальный шок от этого вопроса», — признается Юлия Костюшкина.

Сама же Юлия рассказывает, что очень долго верила в существование Деда Мороза, однако никаких писем ему не писала.

А первый раз, когда сказочный герой пришел к ним в дом, испугалась, заплакала и вообще залезла под кровать. С тех пор утекло много воды. Но сейчас Юлия Костюшкина обратилась бы к Деду Морозу вот с какой просьбой.

«Все будут просить о том, чтобы следующий год был к нам благосклонен, и коронавирус закончился. И чтобы наша жизнь вернулась если не совсем на круги своя, то хотя бы к определенному моменту свободы. Я бы попросила, чтобы мы, как и прежде, были свободны в своем выборе. Последние месяцы мы живем, не имея никакой возможности ничего запланировать. Конечно, это угнетает, ломает, многие говорят, что надо жить одним днем. А я так не могу и не хочу. Мне хочется знать, что раз приходит Новый год, у меня есть шанс посетить с семьей теплые страны. А сейчас и нет такой финансовой возможности, да и вообще все закрыто, везде ограничения. Хочется, чтобы мы могли снять маски, и жизнь вернулась бы на круги своя.

Саша Савельева: «Мы с мужем дарим друг другу нужные новогодние подарки»

Того же самого у Деда Мороза попросила и экс-солистка группы «Фабрика», певица Саша Савельева. Она мечтает о том, чтобы коронавирус растворился бы словно по мановению волшебной палочки.

«Мне хочется, чтобы вирус куда-нибудь исчез. И речь здесь даже не о вакцинах, а о волшебстве. Представим, что был вирус и вдруг его больше нет, — поясняет Саша Савельева. — Мне кажется, что я озвучила желание всех людей на этой планете. Хочется, чтобы у всех все было хорошо. Но так не бывает. Иногда на пути к счастью нас подстерегают неприятные обстоятельства. Просто – всем здоровья и наслаждаться моментом!»

Что касается вопроса о Деде Морозе, то певица призналась, что в детстве писала волшебнику письма и просила у него пластинки. Ей очень нравились мультфильмы про голубого щенка. И пластинка об этом герое сохранилась у артистки до сих пор.

Также в качестве подарков Саша Савельева предпочитала кассеты для магнитофона, конфеты и другие приятные сюрпризы.

«Я не помню, чтобы родители говорили мне: «Дед Мороз принесет тебе что-то». Я писала письма номинально, но всегда знала, что это родители. Видимо, я была взрослой не по годам. Раньше ты спишь, просыпаешься утром, а тебя уже ждут подарки. Или же это происходит вечером. Но однажды я ничего не попросила у Деда Мороза. И только через некоторое время я все же получила пачку с конфетами. Тогда же подумала, что это, скорее всего, родители. Недаром у меня всегда был аналитический склад ума».

Сегодня же Саша Савельева называет своим личным Дедом Морозом собственного мужа – актера Кирилла Сафонова. По словам Александры, на Новый год они с супругом всегда стараются дарить друг другу нужные подарки. Постепенно ко встрече с Дедом Морозом будет готовиться и маленький сын пары Леон.

Как сын Александры Ребенок ждет Гринча

Если большинство детей ждет на Новый год Деда Мороза, то трехлетний сын актрисы Александры Ребенок Иван – Гринча. Александра поясняет, что герой фильма «Гринч: похититель Рождества» — это самый любимый персонаж мальчика.

«Вот я и думаю, кого же пригласить на Новый год: Деда Мороза или Гринча? Но Гринч – это же так страшно. Я говорю Ване : «Так он же придет и наоборот, украдет все подарки?» А он говорит: «Нет, нет, нет»…

Впрочем, это свидетельствует только о том, что у ребенка актрисы очень доброе сердце. Ведь Гринч был злой только потому, что его никто не любил…И видимо, сын Александры уже в своем раннем возрасте почувствовал это и пожалел обиженного на людей персонажа…

Иван вообще мудр не по годам. Так, актриса уже задает сыну вопросы, чего он бы хотел получить на Новый год. И он дает философские ответы, не лишенные чувства юмора.

«Я спрашиваю сына: «Наверное, в садике вы будете сочинять письма Деду Морозу? Ты уже решил, что будешь загадывать? Я не поняла его реакцию. Он очень долго думал, а вечером расплакался и сказал: «Я еще не придумал подарок». Он так разволновался, что задал мне вопрос: «Ты не могла бы мне сама придумать, чего я хочу? Вот такая интересная реакция»

Кстати, Александра призналась, что она до сих пор получает подарки от Деда Мороза – в доме у родителей. А желание у нее стандартное.

«Я бы хотела, чтобы вирус закончился. Чтобы планета нашла формулу. И мы стали жить не как прежде, но лучше», — отметила актриса.

Катя Лель: «Дочка может попросить о встрече с известным блогером»

Если у Александры Ребенок растет трехлетний сын, то у певицы Кати Лель подрастает двенадцатилетняя дочь Эмилия. Мы расспросили артистку, отправляла ли ее дочка письма Деду Морозу.

«Не знаю, как в этом году, но в прошлом писала. Дочка мгновенно стала расти ни по дням, а по часам, поэтому я затрудняюсь ответить, что на этот раз она попросит у Дедушки Мороза. Если раньше это были игрушки, то теперь я даже не знаю, что она может попросить. Возможно, встречу с любимым блогером», — пояснила Катя. — Она сказала: «Пригласи мне Дедушку Мороза». А я ей ответила: «Лучше я приглашу тебя к Дедушке, ты ему почитаешь стишки, будешь его развлекать, и она стала смеяться.

— А вы сами долго верили в Деда Мороза?

— Я всегда верю в чудо. Очень важно, какую информацию мы посылаем во Вселенную, такая и возвращается нам обратно. Поэтому если к волшебству относиться с уважением и почитанием, то оно всегда будет рядом.

— Что бы вы попросили у этого героя?

— Я бы попросила уверенность в завтрашнем дне и в моей любимой профессии, которой сейчас просто нет. Здоровья всей планете, чтобы нормализовалась новая жизнь, с новыми вибрациями любви и света. Вот это сейчас самое главное.

Виктория Макарская: «Как важно научиться быть счастливым в этой жизни»

С новогодними вопросами Teleprogramma.pro обратилась и к певице Виктории Макарской — жене певца Антона Макарского.

— Верят ли ваши дети в Деда Мороза? Как вы поддерживаете в них эту веру в новогоднее волшебство?

— Нашим деткам невозможно сказать неправду, «раскусила» нас Маша сразу же, как только научилась говорить, поэтому ребятишки с восторгом каждый год ждут веселого артиста Деда Мороза, который с шутками и прибаутками дарит подарки от всех любимых родственников. Мы люди верующие, поэтому наши дети в курсе реальности духовного мира, и все сказки на свете не сравнятся с тем интересным опытом настоящих чудес, который происходит в нашей жизни постоянно.

— Пишут ли они письма делу Мороза? Что в этом году попросили (или что обычно просят, если еще не написали)?

— Конечно же, традиция написания письма Деду Морозу нами не отменена! Во-первых, учимся писать, так как условие одно: письмо должно быть написано самостоятельно. Во-вторых, родители точно знают, что дети хотят получить в подарок. В-третьих, письма пишем вместе и всегда можно внести поправочки: «Ну, ты не перегибай! Где ж я тебе ракету настоящую достану и кита живого?»

— А вы с Антоном долго верили в доброго волшебника? Ловили родителей, когда те подкладывали подарки?

— Всегда мечтала ночью подловить маму, крадущуюся к елке для того, чтобы положить подарок! Ни разу не удалось:) Зато я точно знала, что высоко на антресолях мамуля хранит к празднику мандарины и дефицитные конфеты из Москвы. И праздник у меня всегда начинался с того самого момента, как только мама прятала лакомства, «театрально» смеясь и удивляясь к 31 декабря: «Ой, как же так? Почему запасов стало в два раза меньше?»

А Антон вообще с рождения точно знал, что главный Дед Мороз Пензы- Народный артист России, Антошин дедушка Миша (Михаил Яковлевич Каплан). Тем не менее, ощущение Новогоднего чуда и праздника не покидает до сих пор!

— Если бы Дед Мороз действительно существовал, что бы вы у него попросили в этом году?

— Только сердечной радости и здоровья близким! В этом году остро поняла, как важно научиться быть просто счастливым в этом мире, несмотря ни на какие обстоятельства. Ни за какие деньги этого не купишь!

Teleprogramma.pro поздравляет своих читателей с наступающим Новым годом!

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