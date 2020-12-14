«Ненавязчиво и изысканно»: Утяшева в силуэтном платье вышла в свет с мужем

Ляйсан Утяшева недавно отметила годовщину со дня свадьбы с Павлом Волей. Влюбленные вместе уже восемь лет. Пара воспитывает двоих детей: сына Роберта и дочку Софию.

На днях Утяшева вышла в свет с мужем. Они побывала на показе мультфильма «Семейка Крудс: Новоселье». Девушка для такого случая облачилась в силуэтное платье миди кофейного цвета с открытыми плечами и акцентом на декольте. Ведущая шоу танцы дополнила аутфит лодочками в тон и лаконичным пальто. Воля выбрал более повседневный лук: джинсы и косуху с голубой футболкой.

А на следующий день девушка отправилась на рождественское чаепитие Dior, которое прошло в бутике бренда в Москве. Для такого случая Ляйсан выбрала джинсы клеш, сапоги-казаки и уютный свитер.

Наряды Ляйсан Утяшевой для портала Teleprogramma.pro оценила имиджмейкер стилист Ольга Трофимова.

«Начнем с образа для ковровой дорожки. Роскошная, спортивная и подтянутая Ляйсан вновь показывает нам декольте, которое так популярно в этом сезоне. Не вульгарно, красиво, ненавязчиво и изысканно. Обтягивающее силуэтное платье в пол в модном кофейном оттенке, близкому к телесному цвету. Акцент весь на обволакивающем фигуру образе, длину волос, здоровую кожу и сияющую улыбку Ляйсан. Она добавила к образу сумку в форме сердца, которую у нее мы видим не в первый раз. Значит ей эта сумка полюбилась», — отметила эксперт.

«Молодая и стильная! Главное в платье — это сама женщина. Люблю, когда все элегантно, просто. Утяшева традиционно применяет понятные ей силуэтные платья, либо в повседневные образы она включает молодежные тренчи, джинсы, свитера и платья, понятные для формирования аутфита на выход», — также дала оценку Ольга.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

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