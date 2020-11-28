Ляйсан Утяшева в белоснежном костюме устроила домашнюю фотосессию с Павлом Волей

Телеведущая призналась, что боится коронавируса, поэтому даже в рестораны стала ходить меньше. Она показала, как сама готовит дома.

Ляйсан Утяшева недавно отпраздновала годовщину отношений с Павлом Волей. Супруги вместе уже восемь лет. По такому случаю они уединились в отеле, а утром экс-гимнастка устроила сюрприз мужу, украсив все воздушными шарами. Сама телеведущая была облачена в алое силуэтное платье. Вечером они отправились в ювелирный магазин. Девушка ждала подарка от своего избранника.

А накануне Утяшева рассказала, что никто в ее семье не болел коронавирусом, поэтому она оберегает себя и близких от этой болезни. Телеведущая призналась, что теперь реже ходит в ресторан, предпочитая готовить дома. Даже фотосессию они устроили в домашней обстановке. На новых кадрах Ляйсан позировала в белоснежном костюме с зауженными брюками и жакетом. Павел в свою очередь выбрал стиль total black.

Позже телеведущая показала, чем кормит мужа. Она пожарила несколько стейков на сковородке. Девушка раскрыла секрет, как сделать мясо сочным.

«Питаемся мы дома и давно привыкли к этому, ничего нового. Сегодня предлагаю быстрый рецепт стейка medium прожарки с корочкой: по 3 минуты обжариваем с каждой стороны, затем на 10 минут даем мясу отдохнуть. Способ приготовления позаимствовала у одного шеф-повара», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились парой. Многие сожалели, что супруги не показали своих детей: Дочку Софию и сына Роберта. «Какие вы классные», «Идеальная женщина», «Бомбическая фотосессия», «Вы прям идеальная пара», «Какой крутой стиль», «Прям красота», «очень крутые», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: