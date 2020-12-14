Вырезы и детали: Виктория Бекхэм показала идеальное для себя маленькое черное платье

Виктория Бекхэм представила еще один вариант платья для встречи Нового года. На этот раз дизайнер обратилась к вечной классике. Маленькое черное платье оригинального фасона не оставит равнодушным ни одну модницу. Фасон выполнен из мягкого крепа, который идеально подчеркнет фигуру, а накидка и вырез добавят оригинальности.

«Вырезы, детали и высокая горловина — идеальное черное мини-платье», — написала Бекхэм в своем Instagram.

На официальном сайте Виктории это платье стоит 395 фунтов стерлингов (почти 39 000 рублей).

Напомним, ранее модный дизайнер представила спортивную линию одежды, которая была разработана вместе с брендом Reebok. Ее отличительная черта в том, что все вещи и аксессуары выполнены только в четырех цветах.

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