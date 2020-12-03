Смелые цвета: Виктория Бекхэм и Reebok представили модную коллекцию вещей для занятий спортом

В коллекции есть все — от носков до курток.

Виктория Бекхэм представила новую коллекцию одежды, на этот раз спортивную, которую выпустила вместе с всемирно известным брендом Reebok. Модели уже представлены на официальном сайте модного дизайнера. Некоторые из них она показала в своем Instagram.

Как заявила Виктория, отличительной чертой этой коллекции является универсальность, то есть ее можно носить каждый день, и уникальная палитра, которая включает черный, алый, бордовый и верблюжий оттенки.

больше по теме Идеально белые: Виктория Бекхэм представила брюки со стрелками из плотной шерстяной ткани Модницам новинка обойдется в 76 000 рублей.

Так, кроптоп с длинными рукавами обойдется спортивным модницам в 89 фунтов стерлингов (почти 9 000 рублей), джоггеры – 249 фунтов стерлингов (25 000 рублей), а свитшот с хомутом – 229 фунтов стерлингов (23 000 рублей). Также в коллекции можно найти носки, леггинсы, бесшовные туфли и юбки, а также куртки и кроссовки, сумки и кепки.

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