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Идеально белые: Виктория Бекхэм представила брюки со стрелками из плотной шерстяной ткани

Модницам новинка обойдется в 76 000 рублей.

Идеально белые: Виктория Бекхэм представила брюки со стрелками из плотной шерстяной ткани
Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham

В новой коллекции «Осень-зима — 2021» модный дизайнер Виктория Бекхэм представила теплые вещи, в которых будет уютно в холода, а также платья для встречи новогодних праздников. Не забыла она и о вечной классике: жакетах, блузах, брюках и юбках. В своем Instagram Виктория показала один из вариантов брюк, которые прекрасно подойдут как для офиса, так и для торжественных мероприятий.

Элегантные брюки сшиты из белоснежной плотной шерстяной ткани со стрелками и отворотами. Бекхэм предлагает сочетать их с блузами любых оттенков, чтобы получить уникальный образ. Модницам эта новинка обойдется в 750 фунтов стерлингов (почти 76 000 рублей).

Накануне Виктория представила платья для встречи новогодних праздников. Не обошлось там без ярких пайеток и искрящегося люрекса.

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