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Прохор Шаляпин: «У меня столько обуви, что могу менять ее каждый день и ни разу не повториться»

Певец является страстным шопоголиком и вполне может купить вещь, которую потом не наденет.

Прохор Шаляпин: «У меня столько обуви, что могу менять ее каждый день и ни разу не повториться»
Прохор Шаляпин хвастается одеждой, которую уже некуда девать. Фото: globallookpress.com

37-летний певец Прохор Шаляпин оказался заядлым шопоголиком. Артист получает удовольствие от самого факта покупки, признаваясь, что у него дома уже некуда складывать одежду. Он вполне может купить вещь и никогда ее не надеть.

«Не думал, что доживу до такого момента в жизни, хотя апогея я еще не достиг. У меня уже столько обуви, что я могу менять ее каждый день, и в течении года ни разу не повториться», — рассказал мужчина журналистам Teleprogramma.pro.

Будучи фанатом шопинга, Шаляпин с радостью встречает «черную пятницу» в магазинах (27 ноября) и считает ее настоящим праздником. Певец пожелал всем своим поклонникам, чтобы хотя бы в этот день каждый из них мог позволить себе прогулку по торговым центрам с большим количеством покупок.

Добавим, что в последние годы в индустрии моды наметилась тенденция понимания, что человечество производит гораздо больше одежды, чем ему в действительности нужно, в то время как само производство загрязняет окружающую среду. Глядя на энтузиазм Шаляпина, можно поверить, что это действительно так.

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