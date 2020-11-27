«Черная пятница»: почему Шаляпин, Калашникова пойдут на распродажи, а Боня и Чехова останутся дома

27 ноября стартует одно из самых долгожданных событий не только для шопоголиков, но и для тех, кто хочет сэкономить на покупках. Да-да, это она — «черная пятница».

В России день распродаж только набирает обороны и не похож на американский вариант, тем не менее, в этом году в нем планируют принять участие более 60 млн человек.

Среди них и российские звезды, которые тоже не против приобрести бытовую технику или брендовые вещи по бросовой цене.

Teleprogramma.pro узнала, кто из знаменитостей ждет не дождется «черной пятницы».

Исполнитель Прохор Шаляпин — известный шопоголик, он с трепетом ждет «черную пятницу». И называет этот день «самым торжественным и радостным в году».

«Можно гулять по торговым центрам, накупить огромное количество вещей, которые тебе возможно никогда не пригодятся. Но удовольствие получаешь от самих покупок. Я — фанат, шопоголик, у меня дома одежду складывать некуда. И я иногда даже ее никогда не надеваю. Не думал, что доживу до такого момента в жизни, хотя апогея я еще не достиг, у меня уже столько обуви, что я могу менять ее каждый день, и в течении года ни разу не повториться. Поэтому «черная пятница» — это супердень, спасибо за эту идею нашим американским братьям и сестрам. Желаю, чтобы все могли позволить себе устроить шоппинг хотя бы в этот день».

Певица Анна Калашникова тоже очень любит и ждет «черную пятницу». На этот раз певица не попадет на распродажи в России, она улетает в Дубай, поэтому успела пробежаться по магазинам заранее и прикупить что-нибудь с хорошей скидкой.

«Обычно стараюсь отслеживать распродажи, у меня даже подключены уведомления разные. Я уже успела воспользоваться скидками, зашла в ЦУМ и кое-что купила», — рассказывает артистка.

Она советует отслеживать цены до акции и во время распродаж, чтобы не переплачивать за товары. Она мониторит цены в интернете, применяет функцию слежения и сравнения цен.

«Порой, продавцы специально завышают, цены, а потом вроде бы снижают их. К сожалению, бывают и такие обманы. Еще важно стараться не накупить ерунды. Я обычно прихожу заранее, примеряю, оцениваю, но не покупаю. Думаю, а потом, если действительно вещь стоящая, возвращаюсь за ней. А то при импульсивных покупках можно купить 20-е одинаковое платье».

Знаменитость советует воспользоваться днем распродаж. А если тратить деньги нет желания и возможности, то можно устроить запоминающееся семейное мероприятие.

«Черная пятница» — это даже не шопинг, а больше развлечение для всей семьи. Можно выбраться в ТЦ, прогуляться, покушать. Везде очень красиво. Главное в этом году не забыть про меры предосторожности».

А вот ведущая и бизнес-леди Виктория Боня обычно пропускает «черную пятницу» мимо. Целенаправленно в этот день она не бежит в магазины и не толкается в очередях на кассу. Но это вовсе не значит, что знаменитость игнорирует вещи со скидкой. Желание сэкономить присуще всем и ей в том числе.

«Если вижу скидки, то могу купить, но ждать и подстраиваться под «черную пятницу» – нет. Сейчас прилетела в Дубай, пойду, пожалуй, посмотрю что-нибудь со скидками», — говорит Боня.

Кстати, в своем магазине одежды она тоже планирует устроить день распродаж. Так что у ценителей ее бренда появится возможность неплохо сэкономить.

Сэкономить любит и телеведущая Анфиса Чехова. Знаменитость даже специально летает в Париж на Sale. Говорит, что особенно приятно, когда можешь купить вещь со скидкой 50 процентов.

«Я обожаю скидки. В принципе, часто дожидаюсь распродажи и тогда покупаю. Но я люблю неспешный шоппинг в удовольствие, а не толкаться локтями. Так что в «черную пятницу» сижу дома и никуда не хожу. Не знаю, как сейчас в «ковид», но обычно спокойно ходить и выбирать — не получается. Хорошо, что у нас не так, как в Америке, где в этот день очереди в магазины с пяти утра, все бегут, наступают друг на друга. Так что я — за сезонные скидки. Они длятся не один день, а дольше, можно ходить и выбирать. А успеть раньше других — меня смущает».

А вы за черную пятницу» или против?

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