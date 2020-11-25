В полосочку: Виктория Бекхэм представила трендовый джемпер из люрекса

В период карантина дизайнер Виктория Бекхэм трудилась над созданием уютной одежды. В новой коллекции сезона осень-зима она представила джемперы, которые пришлись по душе многим модницам. В одном из них Виктория позировала для своего Instagram.

Яркий джемпер из люрекса в разноцветную крупную горизонтальную полоску не оставил равнодушным фанатов Бекхэм. Ведь сочетание зеленого, серого, синего и красного поднимет настроение даже в самый хмурый осенний день. Цена его на официальном сайте Виктории — 520 фунтов стерлингов (около 53 000 рублей).

Напомним, что ранее дизайнер показывала и другие трендовые модели из новой коллекции. Наибольшую популярность среди модниц завоевал свитер с длинными и широкими рукавами, цвет которых отличается от всего изделия.

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