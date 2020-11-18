«Чтобы согреть вас»: Виктория Бекхэм показала трендовый свитер с объемным шарфом

С наступлением холодов дизайнер Виктория Бекхэм показывает модницам, как можно выглядеть стильно и при этом не замерзнуть. В ее новой коллекции появились свитеры с длинными широкими рукавами, которые уже успели оценить поклонники творчества Виктории. Теперь же она представила еще одну новинку на своей странице в Instagram.

Вязаный свитер с фантазийным принтом и объемным шарфом выполнен в черно-белом варианте. Модницам он обойдется в 275 фунтов стерлингов (почти 28 000 рублей).

«Ждем, чтобы согреть вас», — подписала снимок Бекхэм.

больше по теме На удаленке: Виктория Бекхэм показала удобные вещи для работы из дома Такой наряд от дизайнера обойдется модницам в 495 фунтов стерлингов или 50 тысяч рублей.

Напомним, что бывшая певица несколько лет назад увлеклась дизайном одежды и запустила собственный бренд. Вещи пользуются большой популярностью среди именитых вещей. Ни раз в ее нарядах была замечена и Меган Маркл.

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