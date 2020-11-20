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«Как обычная туристка»: Валерия в бриджах и сандалиях запечатлелась на отдыхе в Дубае

По мнению модного эксперта, певица не стремится удивлять публику своими аутфитами во время отпуска.

«Как обычная туристка»: Валерия в бриджах и сандалиях запечатлелась на отдыхе в Дубае
Певица Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

Иосиф Пригожин хоть и жалуется в последнее время на непростое финансовое положение, в которое многие знаменитости попали из-за ограничений, но все же позволил себе роскошный отдых в Арабских Эмиратах. Компанию продюсеру составила его супруга, певица Валерия.

Вокалистка охотно делится снимками с отдыха, на которых чаще всего по понятным причинам позирует га пляже. Накануне Валерия запечатлела себя в футболке и брючках с лампасами. Звезда сидит на качелях, вокруг — роскошная зелень.

В беседе с сайтом Teleprogramma.pro модный эксперт Элла Маковей отметила, что певица демонстрирует хороший вкус и умение одеваться в соответствии с обстановкой.

Певица Валерия в Дубае
По мнению стилиста, Валерия ничем не выдает своего звездного статуса. Фото: instagram.com/valeriya/

«Спорт и отдых — так можно было бы назвать образ певицы на фото, — сказала Элла Маковей Teleprogramma.pro. — Демократичная белая футболка с подплечиками, широкие спортивные бриджи и псевдотреккинговые сандалии.

То, что певица все-таки на отдыхе, а не на пробежке, выдают золотые украшения и несобранные волосы, высушенные после душа. Солнечные очки вместо макияжа и яркий педикюр — если не знать, что это селебрити из России, — можно легко принять за обычную туристку из Германии или Голландии».

Справка Teleprogramma.pro:
Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция; образование высшее.

Элла Маковей, стилист
Элла Маковей. Фото: личный архив

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