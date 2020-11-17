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Легкое утро: Валерия в сарафане на широких бретелях и соломенной шляпке позировала за завтраком

Певица отдыхает с мужем в Дубае.

Легкое утро: Валерия в сарафане на широких бретелях и соломенной шляпке позировала за завтраком
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

Многие звезды с открытием воздушных границ решили продлить себе лето и поспешили в теплые края. Певица Валерия с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным, уже несколько недель наслаждаются солнечным отпуском в Арабских Эмиратах. Звезды выбрали популярный курорт Дубай и шлют поклонникам в Сети ежедневные летние приветы.

В новой публикации Валерия показала себя за утренней трапезой. Эстрадная дива позировала на завтраке в соломенной шляпке и сарафане на широких бретелях. Поклонникам такая легкая и расслабленная певица очень понравилась.

Валерия
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

«Года идут, а вы только хорошеете… вот с кого пример нужно брать», «Какая вы милая и хорошенькая, даже без макияжа!», «Совсем юная девушка!», «Такая хорошенькая», — не скупятся на комплименты фолловеры.

Кстати, в отпуск отправилась и балерина Анастасия Волочкова. Правда, танцовщица предпочла всем остальным курортам любимый райский отдых на Мальдивах.

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