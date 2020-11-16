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На удаленке: Виктория Бекхэм показала удобные вещи для работы из дома

Такой наряд от дизайнера обойдется модницам в 495 фунтов стерлингов или 50 тысяч рублей.

На удаленке: Виктория Бекхэм показала удобные вещи для работы из дома
Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Несколько лет назад Виктория Бекхэм решила заняться модой и создала собственный бренд одежды. Сейчас вещи с логотипом VVB пользуются особой популярностью у модниц. Ни раз в ее нарядах была замечена и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Стоит отметить, что Виктория создает образы не только для офиса, вечеринок и свадеб, но и для дома. В своем Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует в толстовке и брюках собственного дизайна цвета графита.

«Мой спортивный костюм! Самая удобная толстовка и подходящие брюки», — подписала снимки Бекхэм.

К слову, модницам такой наряд, который очень удобен для работы из дома, обойдется в 495 фунтов стерлингов (50 000 рублей). Цена толстовки — 220 (около 22 000 рублей), а брюк 295 (порядка 30 000 рублей) фунтов стерлингов.

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