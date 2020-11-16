Брюнеткам идет: Гузеева запечатлелась в актуальном пальто оверсайз цвета песка без пуговиц

Лариса Гузеева поделилась с подписчиками новым луком. Ведущая программы «Давай поженимся!» выбрала трендовое пальто оверсайз без пуговиц, отдав предпочтение светло-песочному оттенку.

С ним звезда примерила черный лонгслив, такого же цвета брюки-чиносы и туфли-лодочки.

На Первом канале в эфире шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко рассказывала, что все песочные оттенки сегодня в тренде, однако они выигрышно смотрятся далеко не на всех типах внешности. Брюнеткам они идут, но их все равно желательно разбавлять активными аксессуарами. Именно такой оказался на шее у Ларисы Гузеевой, которая выбрала модное колье в виде крупной золотой цепи.

Стоит также отметить и модель оверсайз пальто, которая тоже обсуждалась на фэшн-шоу. Как заверила ведущая проекта, безразмерные одеяния будут актуальны еще долгое время благодаря своей практичности. Лет 10 они точно продержатся в трендах, считает эксперт моды.